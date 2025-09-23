福建艦完成三機型起降訓練　陸專家：打擊範圍覆蓋第二島鏈

▲殲-35、殲-15T、空警-600列陣福建艦飛行甲板。（圖／翻攝央視新聞，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

中共海軍相關部門昨（22）日透露，殲-15T、殲-35和空警-600三型艦載機已完成在福建艦上首次彈射起飛和著艦訓練。大陸官媒引述軍事專家稱，福建艦航母作戰群的作戰半徑極大拓展之後，作戰半徑可覆蓋西太平洋第二島鏈。

央視旗下「玉淵譚天」報導，航母的打擊範圍，和艦載機的作戰半徑直接相關。而福建艦採用的電磁彈射系統可以提供彈射推力，讓艦載機實現「滿油滿彈」起飛。「滿油」意味著作戰半徑更遠、留空時間更長，「滿彈」則意味著更強的打擊威力。

大陸軍事專家張軍社就此分析，結合艦載機和飛彈的射程來算，福建艦航母作戰群的作戰半徑可極大拓展。他稱，「這個距離將使中國海軍擁有遠海綜合攻防能力，其作戰半徑可覆蓋西太平洋第二島鏈」。

其次，報導稱，電磁彈射系統的響應速度很快，從冷啟動到準備就緒只需15分鐘。這極大提升了艦載機的出動效率，航母可以在盡量短的時間內放飛盡可能多的艦載機，轉入高強度作戰的「全甲板放飛」模式。

▲殲-35艦載戰鬥機在福建艦電磁彈射起飛。

報導續指，這樣的航母，在遠洋任務中更具威懾力；這也意味著，未來，中國航母編隊不僅會在台海、南海執行近海任務，同樣也可以出現在印度洋、地中海甚至更遠的海域。

此外，彈射型航母搭載的艦載機機型變多，也提高體系化作戰能力。「玉淵譚天」分析，電磁彈射可以精準調節彈射角度和力度，因此，戰鬥機、無人機等機型都可以起飛。這樣一來，同一艘航母上就能迅速起降幾乎所有的核心艦載機，極大提升了航母的體系化作戰能力。

張軍社稱，此次搭配上艦的空警-600固定翼預警機、殲-35隱身戰鬥機等艦載機，將使福建艦對空、對海、對地打擊的綜合作戰能力有質的提升。

最後，多一艘航母也帶來的對地區局勢影響力的提升。張軍社說，多艘航母聯合作戰的制空、制海範圍更大，作戰半徑和防護深度都會提高。同時，三航母最大的作用，就是對局勢的威懾。報導稱，重塑戰略格局才是福建艦「上新」真正的意義。

▲▼殲-15T艦載戰鬥機在福建艦電磁彈射起飛（上圖）；空警-600艦載預警機在福建艦電磁彈射起飛前，放飛小組在引導戰機彈射入位（下圖）。