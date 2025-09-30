殲-35絕密性能指標曝光！　央視：反射面積比手掌還小

▲殲-35。（圖／翻攝央視，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

中共海軍日前透露，殲-15T、殲-35和空警-600三型艦載機已完成在福建艦上首次彈射起飛和著艦訓練。大陸官媒央視在事件熱點上加大宣傳，披露殲-35系列的低可探測性，來自於特殊機體外型和超材料技術，更宣稱其反射截面積「比人的手掌還要小」。

央視最新一期《軍情時間到》節目，以「福建艦作戰鏈形成」作為主題，其中就福建艦三型艦載機進行介紹。

殲-15T是殲-15「飛鯊」的彈射型號，在2024年的中國航展上首次公開亮相。2025年7月，山東艦航母編隊訪問香港時，殲-15T在山東艦航母甲板上與殲-15一起並排向公眾展示。

節目指出，殲-15T外觀延續了殲-15的經典布局。為了適應在航母上彈射起飛，殲-15T不僅增加了彈射桿，整體強度也有所提升，支撐桿加粗兩成、主起落架採用雙輪設計，降低摩擦損耗。

▼殲-15T。

殲-35是大陸自主研製的新一代隱形多用途戰鬥機殲-35A的艦載型號。2024年的中國航展上，殲-35A首次公開亮相時，就已宣布殲-35系列是一機多型、「海空孿生」。

節目介紹，殲-35採用的是大陸完全自主研發的中推雙發發動機，最大起飛重量逼近30噸，作為隱形戰鬥機，殲-35系列的低可探測性來自於它特殊的機體外型和獨有的超材料技術，「在電磁的世界裡，這支鋼鐵巨鷹的反射截面積比人的手掌還要小」。

空警-600是大陸首型艦載固定翼預警機，首次公開亮相是在今年9月3日的閱兵式中，它和其他固定翼艦載機一樣，機翼可以折疊，便於在航母上停放。

節目指出，相比空警-500預警機，空警-600的個頭要小一些，但功能依然不少，既充當千里眼、拓展編隊預警圈，又可作為空中大腦，引導其他戰機進行打擊。節目稱，空警-600的入列，「推動了航母編隊遠海攻防能力實現了質的飛躍」。

▼空警-600。