「福建艦」航母正式入列？　陸國防部：大家期盼那一天不會太晚

▲ 大陸國防部新聞發言人張曉剛大校 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

解放軍海軍於近期在新型彈射型航母「福建艦」上，成功完成殲-15T 、殲-35和空警-600三型艦載機已完成在航母福建艦上的首次彈射起飛及著艦訓練，外界研判是否意味即將入列。大陸國防部新聞發言人張曉剛大校指出，「福建艦」試驗訓練正按計劃順利推進，「大家期盼的那一天不會太晚。」

大陸國防部新聞發言人張曉剛大校指出，近日，殲35和空警600艦載機在「福建艦」上成功實施彈射起飛和著艦訓練，標誌著「福建艦」具備了電磁彈射和回收能力，為後續各型艦載機融入航母編隊體系打下良好基礎，在我國航母建設發展歷程中具有里程碑意義。

張曉剛強調，「福建艦」試驗訓練正按計劃順利推進，大家期盼的那一天不會太晚。

▲「福建艦」成功完成殲-15T、殲-35與空警-600三型艦載機的首次彈射起飛與阻攔着艦訓練。（圖／翻攝自人民海軍）

解放軍海軍本月22日釋出畫面，殲-15T、殲-35和空警-600三型艦載機已完成在福建艦上首次彈射起飛和著艦訓練。大陸官媒引述軍事專家稱，福建艦航母作戰群的作戰半徑極大拓展之後，作戰半徑可覆蓋西太平洋第二島鏈。

大陸《央視》旗下社交平台「玉淵譚天」報導，航母的打擊範圍，和艦載機的作戰半徑直接相關。而福建艦採用的電磁彈射系統可以提供彈射推力，讓艦載機實現「滿油滿彈」起飛。「滿油」意味著作戰半徑更遠、留空時間更長，「滿彈」則意味著更強的打擊威力。

大陸軍事專家張軍社分析，結合艦載機和飛彈的射程來算，福建艦航母作戰群的作戰半徑可極大拓展。他稱，「這個距離將使解放軍海軍擁有遠海綜合攻防能力，其作戰半徑可覆蓋西太平洋第二島鏈」。

▼福建艦。（圖／翻攝央視新聞）