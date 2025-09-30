教師節連假國道車流增11%　雪隧通過量成長24%

▲教師節連假交通量較去年同期增加11%。（示意圖／記者游芳男攝）

記者李姿慧／台北報導

教師節3天連假昨(29日)結束，高公局表示，今年教師節連假交通量較去年同期增加11%，肇事件數也增加7%，壅塞比例略高，另雪山隧道通過量也較去年同期大幅增加24%。

今年教師節首次成為連續假期，高公局統計，連假期間國道全線雙向每日平均交通量為109.8百萬車公里(mvk)，為平日年平均92mvk的1.2倍，較113年非連假的教師節同期平均之99.2mvk，增加了11%。

另每日平均肇事件數為129件，相較113年同期平均121件，增加了7%。每半小時行車時速低於40公里之路段與時段占全日路段時段比例，壅塞比介於0.8至1.6%，平均為1.2%，較113年同期平均0.9%增加。

高公局表示，今年教師節連假平均交通量及事故均較113年同期增加，壅塞比例則略高。惟因連續假期交通與事故特性皆與一般平假日不同，經觀察，相關疏導措施及行車安全宣導等作為仍於本次教師節連假發揮一定成效。

國5部分，根據高公局統計，雪隧每日平均通過量為7.3萬輛次，為平日年平均之1.3倍，與113年同期非連假期間平均5.9萬增加24%。

此外，國5南向尖峰日第1、2日實施石碇、坪林匝道封閉搭配精進式匝道儀控，南向平均壅塞比例為8%，較113年同期的4%僅略增4%。國5北向尖峰日第2、3日13-18時實施高乘載管制，平均壅塞比例為20%，較113年同期的7%增加13%。

另為協助花蓮光復鄉水災復原工作，高公局於災後起即開放救災大型車輛申請通行雪山隧道，至教師節連假收假日止，共421輛車輛申請通行，後續高公局將持續協助救災通行國道事宜。