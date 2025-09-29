　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

施淑婷稱「打罵教育是台灣競爭力根基」　學者嘆：法普教育不能等

▲▼民進黨團召開 揭發鄭正鈐十大罪狀 記者會 立委陳培瑜 沈伯洋 林志潔 戴振博。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陽明交大科技法律系特聘教授林志潔。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹詠淇／台北報導

28日為教師節，新竹市府民政處長施淑婷發文稱，「個人覺得打罵教育才是台灣競爭力的根基」，此番言論一出引來網友熱議。陽明交大科技法律系特聘教授林志潔今（29日）表示，我國有《家庭暴力防治法》、《教師輔導及管教學生辦法》等法律，老師、學生以及地方局處首長都應了解，法普教育不能等，新竹市是學童多，重視教育的城市，呼籲新竹市的家長們一起努力，防制打駡教育成為新竹市的教育方針。

新竹市府民政處長施淑婷昨日傍晚在臉書發文表示，29日教師節補假，「記得關閉明天早晨的鬧鐘，閉上眼睛感謝那些曾經揍過我們的老師」，她還提到，「個人覺得打罵教育才是台灣競爭力的根基」。

貼文一出，引發網友熱議，不少網友表示，「打罵教育才是台灣競爭力的根基？那你應該沒被教育」、「這是直接提倡暴力嗎？不可置信Amazing」、「淑婷處長，為什麼您時常發文都要帶點要酸不酸的語氣呢？誠心祝福老師們教師節快樂應不是件難事，或無心祝福的話，不發文也沒關係吧！會讓人誤以為您渾身充滿恨」。

有網友傻眼地說，「難怪你的發文都這樣耶」，施淑婷回應稱，「厲害吧，每篇都能夠讓青鳥們展翅高飛。群起躁動」。還有網友說，「幫擴：民眾黨閨蜜政務官：打罵教育是台灣競爭力的根基」，施淑婷則回覆，「過去台灣70多年來，哪個小孩沒被老師打過罵過？如果50年代台灣就推行民進黨這種教改，台灣不會有台積電。甚至整個社會每個人都跟青鳥一樣，天天只會發神經盡做些不正常的事」。也有網友認為，「新竹的家長對孩子升學已夠焦慮了⋯⋯恢復打罵可能會把孩子打死吧？」，但施淑婷持不同意見，「我這代人求學時期有打罵教育，長大後還能引領台灣發光發熱。個人覺不壞」。

施淑婷今日一早再發文表示，在全民補假的時光裡，還能激發國人討論對教育的想法。可謂娛教合一，沒有絲毫浪費。她還聲稱，「效果達到原本的預期」。

▲▼新竹市府民政處長施淑婷。（圖／翻攝自Facebook／Sweety施淑婷）

▲新竹市府民政處長施淑婷。（圖／翻攝自Facebook／Sweety施淑婷）

對此，陽明交大科技法律系特聘教授林志潔指出，我國有《家庭暴力防治法》，小孩有獨立人格，不是父母的私有財產。我國有《教師輔導及管教學生辦法》，學生依照法律對不法霸凌傷害有救濟權利。我國有《公然侮辱罪》和《傷害罪》，羞辱他人或傷害他人都會構成刑事犯罪。

林志潔認為，暴力管教，或許可以讓孩子短暫的得到警告，立刻中止錯誤行為，但國內外許多研究都表明，體罰會對小孩的身心發展造成不可逆的負面影響，原本很乖的小孩，甚至會因為長期被暴力對待而變壞。

林志潔表示，這些基本的法律概念，老師要了解，學生要知道，地方局處首長也應該知道。法普教育不能等，新竹市是學童多，重視教育的城市，呼籲新竹市的家長們一起努力，防制打駡教育成為新竹市的教育方針。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

