林佳龍華沙演講　陸外交部：四處竄訪「唯恐世界不亂」

▲大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

外交部長林佳龍29日赴波蘭參加「華沙安全論壇」並發表演說，成為首位在華沙公開演講的我國外長。對此，中國大陸外交部發言人郭嘉昆30日表示，賴清德當局頻繁打著各種幌子四處竄訪，唯恐世界不亂，險惡用心昭然若揭。

郭嘉昆在例行記者會上提到，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，一個中國原則是中國和建交國建立和發展外交關係的政治基礎，也是國際關係的基本准則和國際社會的廣泛共識。

郭嘉昆指出，中方一貫堅決反對建交國同「中國台灣地區」開展任何形式的官方往來，敦促有關國家嚴格恪守一個中國原則，停止為台獨分子活動提供平台，不向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號。

郭嘉昆強調，強調，近期賴清德當局頻繁打著各種幌子四處竄訪，散播台獨分裂謊言謬論，渲染所謂大陸威脅，翻炒所謂民主對抗威權的謬論，誘拉外部勢力為其謀獨惡行壯膽，刻意挑動對立對抗，唯恐世界不亂，險惡用心昭然若揭。

郭嘉昆還說，無論民進黨當局說什麼做什麼，都改變不了台灣是中國領土一部分的歷史和法理事實，撼動不了國際社會堅持一個中國原則的基本格局，更阻擋不了中國終將統一、也必將統一的歷史大勢。

▼林佳龍出席華沙安全論壇。（圖／翻攝Facebook／林佳龍）

