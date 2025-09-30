快訊／2縣市大雨特報　下到晚上

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

中央氣象署針對2縣市發布大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（30）日高雄及屏東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水。

大雨特報

影響時間：30日下午至30日晚上

＊大雨：高雄市、屏東縣、恆春半島

▲氣象署大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

氣象署下午3時53分也針對高雄市、屏東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至傍晚5時，請慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

大雷雨即時訊息示警區域

高雄市 小港區、鳳山區、林園區、大寮區、大樹區、大社區、仁武區、鳥松區、燕巢區、旗山區

屏東縣 屏東市、潮州鎮、萬丹鄉、長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新園鄉、崁頂鄉

▲大雷雨即時訊息。（圖／氣象署提供）

根據氣象署預報，今日各地大多為晴到多雲，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，中南部山區有局部大雨發生的機率。

溫度方面，各地高溫約31至36度，尤其在大台北地區有局部36度以上高溫發生的機率；各地低溫約25至27度。



資料來源：氣象署