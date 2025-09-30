　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／花蓮捐款破5億「6天達標史上最快」　賑災基金會：募款持續

▲▼花蓮光復鄉災區淤泥載運至台糖空地暫置。（圖／記者黃彥傑攝）

▲花蓮光復鄉災區淤泥載運至台糖空地暫置。（圖／記者黃彥傑攝）

記者洪巧藍／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成重大災情，衛福部啟動公益募款「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」，賑災基金會今（30）日公布最新統計，募得款項突破5億元，短短6天已經達到最初設定目標，創下賑災基金會創設以來最快紀錄。賑災基金會表示，目前災情還在累積，所以募款還持續進行，行政院也正在盤點相關草案，本週內決定募款目標上限是否要再調整。

衛福部9月25日啟動「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」，專案勸募期間為114年9月25日～114年10月24日止，為期一個月，預募金額為新台幣5億元。

賑災基金會今日公布最新募款進度，9月25日上午9點整啟動至9月29日23點59分累計收到捐款20萬9,250筆、募得新台幣4億9,377萬4,663元；而今日中午最新募款數字已經突破5億元，相當是短短6天就達到最初募款目標。

賑災基金會表示，目前以一般民眾自主捐款為主，單筆最高金額為500萬元，由於災情還在持續累積，賑災基金會將持續募款，同島一心，一起陪伴災民；本次預期勸募許可最高為10億元或者是募款持續10月24日，行政院正在盤點，
本週內決定。

有關各界矚目的善款運用方式，賑災基金會將分為「法定賑助」、「災民生活支持」、「專案賑助」三個類別。其中法定賑助方案，適用樺加沙風災及馬太鞍溪堰塞湖溢流災害，配合行政院「從優」、「從速」原則辦理。災民生活支持（包括但不限於安遷、租屋、淹水救助（含土石流）、醫療補貼、生活安頓、失依賑助等項目）及專案賑助部分，目前基金會已擬定賑助原則，說明如下：

1. 專款專用：善款專用於0923馬太鞍溪堰塞湖災害之救助。
2. 公開透明：定期公布收支明細，接受社會監督。
3. 不重複給付：以災民需求為核心，排除公務預算應支付項目。
4. 效率公平：依據需求層級與弱勢優先，兼顧即時性與公平性。

因行政院刻正擬定復原重建方案，為避免重複給付，本會將待行政院方案確認後，依上述原則檢視調整，並同步公告應備資料及申請方式以迅行辦理。

再次重申，財團法人賑災基金會為衛福部轄下公設財團法人，歷年董事長皆由行政院派任政務委員兼任，董事會成員涵蓋政府相關單位之外，亦包括民間各大組織團體及社會公正人士，二十餘年來長期以賑濟災民為主要業務，以超然立場作為公私部門的救災協力夥伴。本次奉行政院指示啟動重災捐款，全力支援災區及災民進行救災，款項秉持「用處依原則，去處可查核」方式運用，專注於如何協助災民回復正常生活。

捐款管道分列如下：

一、匯款
戶名：財團法人賑災基金會
銀行名稱：土地銀行　長春分行（005）
銀行帳號：102-005-201-966
民眾可經由銀行匯款、ATM匯款或線上匯款方式捐款，免收跨行交易手續費；倘有部分金融機構因資訊作業調整不及，先扣收手續費者，將自動於交易日之次月底前返還至捐款帳戶。

二、外匯：
SWIFT CODE：LBOTTWTP102
NAME：Taiwan Foundation for Disaster Relief
ACCOUNT NO：102-005-201-966
BANK NAME：LAND BANK OF TAIWAN CHANGCHUEN BRANCH
ADDRESS：No.156, Changchuen Rd., Zhongshan District, Taipei City 10459， Taiwan(R.O.C)

三、四大超商：
自9月25日(四)上午九時起，民眾可至7-ELEVEN的ibon機台、全家便利商店的FamiPort、萊爾富的Life-ET、OKmart的OK‧go機台進行捐款，捐款名稱：「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」。

四大超商所募得款項將於募款期滿後匯入前述專用帳戶，如因應金融機關作業提前關閉，將以財團法人賑災基金會對外公告為準。

四、LINE Pay(114年9月25日下午1時起)：：
自9月25日(四)下午1時起，可進入LINE Pay 主頁後選擇「愛心捐款」平台，點選「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」進行捐款，可選擇已綁定之中國信託商業銀行、台北富邦銀行、聯邦銀行及台新銀行信用卡、簽帳金融卡進行捐款，也可選用LINE POINTS點數支付完成捐款。

本次募款專案設定目標為新台幣5億元，所募得款項專款專用。因募款產生之行政、人事等作業費用，概由賑災基金會自行支出，不使用本次募得善款。後續款項運用將在符合前述原則下受理公私部門申請，由本會嚴格審查、儘速執行，募款結束後，依規定進行公開徵信，並公開款項支出清單，嚴謹遵守募款責信原則。

另為解答捐款民眾相關疑問，賑災基金會與程曦資訊合作，開立專線電話(02)77028028，於9月26日上午九時開通，接聽時間為每日上午九時至晚間九時，民眾如有任何問題，請來電洽詢。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

