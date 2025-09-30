　
政治

爆海鯤號系統測試「靠無線對講機溝通」　郭璽：不可能今年交艦

▲郭璽30日表示，。（圖／台船提供）

▲郭璽30日表示，海鯤號根本不可能今年交艦。圖為海鯤號先前進行浮航測試。（圖／台船提供）

記者蘇晏男／台北報導

海軍原規劃國造潛艦原型艦「海鯤號」9月底前完成海測，但海軍前顧問郭璽今（30日）指出，該艦的「整體後勤管理系統」問題未解，連戰鬥系統都沒辦法整合，甚至整體整合、動力系統、風力系統等，全部都是測試時人員用無線對講機溝通，但國防部前參事邵維揚兩次簡報都掩蓋事實，所以總統賴清德、國防部長顧立雄皆得到錯誤訊息，以為可以做好，「我跟各位報告，根本不可能今年交船」，所以為什麼他說要海軍司令唐華趕快滾蛋。

郭璽30日上午在海軍司令部正門舉辦「唐華開心了！終於氣走黃曙光 海鯤號被玩完了！IDS壽終正寢」記者會。郭璽表示，唐華是海軍「大瘟神」，任期本來2年，但已經當了2年半，結果一事無成，只會罵人，是一個無能的侏儒；黃曙光在唐華接任司令後辭去潛艦國造召集人，但問題是海鯤號的岸測、海測等2個重要測試節點要由專家才能做，但唐華對潛艦沒有任何專長跟知識，造成潛艦「迷航」2年。

郭璽說，原來海軍跟台船簽的合約是今天完成海鯤號海測，再交給海軍做戰術評估，但至今為何不可以正式進入海測，是因為岸測做不完；岸測基本上最重要是各個裝備要連結在一起，讓每個功能都能發揮出來，但「整體後勤管理系統」（IPMS）有問題，他簡單說明，就是中樞神經要指揮四肢動作，但之間連結的語言是透過印度話與英文溝通，所以永遠對不起來，造成中樞神經指揮手去抓球，但手完全聽不懂。

郭璽也爆料，海鯤號到現在為止連戰鬥系統都沒辦法整合，該系統是美國洛馬公司賣給我方的，可是海鯤號的魚雷管，「是我們現在唯一可以發射的武器系統」，魚雷發射不出去，因為接受不了訊息；洛馬公司跟台船說，「我是按照你們給的訊號做」，但現在戰鬥系統根本無法指揮武器系統。

郭璽也說，此外到整體整合、動力系統、風力系統，全部都是測試時用無線對講機講，「然後指揮在各部位的人去動作」，根本不是系統在指揮裝備動作。

郭璽強調，指揮系統能整合完畢的路程還很遠，「明年能完成，我都已經是遲疑」，因為他一年半前就說IPMS有問題，要請專家診斷，但邵維揚兩次簡報都掩蓋事實，所以賴清德跟顧立雄等所有主管得到錯誤訊息，以為可以做好，「我跟各位報告，根本不可能今年交船，因為系統管理根本無法指揮枝節裝備，怎麼敢出去下潛、浮上來」。

郭璽說，海鯤號可以潛下去、浮起來，都是個別做，「個別做可以，但要整體整合完畢，系統可以直接指揮各裝備」，但按照現在的唐華是不可能的，所以為什麼說唐華趕快滾蛋。

至於為什麼說潛艦國造（IDS）完蛋，郭璽表示，因為以前編2300億元預算來造後續的2至8艘潛艦，結果唐華改成先做兩艘看看，且裝備上跟台船簽的備忘錄全部作廢，要重新報價，在這情況下，每條船單價逾350億，但裝備只買齊50幾%，如果要買齊，就必須再提高整體預算，可是國民黨會讓海軍裝備款再提高40%嗎？在這情況下，根本沒辦法進行。

郭璽進一步說，台船在海軍還沒核准預算簽約前，已經跟中鋼競購海鯤號船殼，一些已經做好了卻要作廢，因為現在裝備改了，第2、3艦要改成英國主機，「英國主機是兩個大的，原來海鯤號是6個小的，瑞典6個小的主機」，影響到所有設計圖、施工圖、配置與重量，所有施工標準程序（WPS）全要重新做，但每一個WPS至少要兩個月，這樣子成本將暴增。

郭璽又說，再來現在台船要做第2艘潛艦，已經跟裝備商簽真正合約，但卻簽不了，因為台船財務部告訴他付不出任何一筆頭期款，錢已經發光了，「我說你們不是可以跟合庫借嗎？」他說合庫借台船的錢今年度已經花完了。郭璽表示，所以這樣的話，要等到明年才能支用一部分預算或貸款，所有裝備款都要往後移，裝備製造要往後移半年，在這情形下，所有裝備不可能2028年到位，所以整個第2、3艘做不下去。

郭璽表示，第一、成本做不了；第二、錢不夠；第三、當初海鯤號累積下的經驗都要更改；第四、造海鯤號的所有人，包括技協專家、台船當初焊接工人走了大半，留下來的大部分都不知道當初怎麼做的，且最困難的是，海鯤號錐形段，花了多少人的智慧時間一一排除問題，到現在為止，鋼板卻必須改變，全部重頭來過，保守估計3至4年，這樣到立法院是不會被同意的，所以現在台船一籌莫展。

