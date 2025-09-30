　
社會 社會焦點 保障人權

獨攀八仙山憾事！南投專勤隊長魂斷山林　心因性休克猝逝

▲移民署南投專勤隊長邱國志生前熱愛登山、馬拉松和戶外旅遊活動。（圖／翻攝「邱國志」臉書、移民署官網）

▲移民署南投專勤隊長邱國志生前熱愛登山、馬拉松和戶外旅遊活動。（圖／翻攝「邱國志」臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

移民署南投縣專勤隊隊長邱國志(53歲)，於28日獨自前往台中市和平區八仙山登山昏迷，失去呼吸心跳。經山友報警，搜救人員連夜趕抵現場送醫，仍回天乏術。彰化地檢29日下午進行相驗，確認其身上無明顯外傷，排除外力介入，判定死因為「心因性休克」。家屬對相驗結果沒有異議，移民署也承諾將全力協助家屬辦理後事驗與相關撫卹事宜。

這起不幸事件發生在28日下午3時許，一名山友在八仙山步道3.5公里處發現邱國志倒地，已無生命跡象，立即報案。台中市消防局獲報後動員搜救人員上山，晚間7時許接觸患者，但因邱男已明顯死亡，搜救人員執行夜間下撤作業，將遺體運送至松鶴登山口，並通知警方與家屬處理後續。

▲移民署南投專勤隊長邱國志生前熱愛登山、馬拉松和戶外旅遊活動。（圖／翻攝「邱國志」臉書、移民署官網）

▲移民署南投專勤隊長邱國志生前熱愛登山、馬拉松和戶外旅遊活動。（圖／翻攝「邱國志」臉書）

據了解，邱國志平時熱愛登山，是資深山友，臉書上經常分享他攀登各大山的照片與心得，不僅曾挑戰過北大武山等台灣百岳，也常利用假日鍛鍊體能。28日他正是利用個人休假前往八仙山，原應是一趟放鬆身心的行程，卻在松鶴登山口往八仙山步道途中發生意外，讓身邊親友與同事難以接受。

邱國志在移民署服務長達18年，歷任彰化、澎湖等多個縣市單位，今年4月才調任南投縣專勤隊隊長。他待人親和、工作認真，不僅積極投入查緝逃逸移工等任務，也經常關懷新住民生活。據統計，南投縣至今移工人數已超過1.5萬人，失聯與涉及不法案件有增加趨勢，邱國志到任後隨即與警方合作，在信義鄉等山區展開查緝，今年4月曾一次查獲22名逃逸移工，表現出色。

▲移民署南投專勤隊長邱國志生前熱愛登山、馬拉松和戶外旅遊活動。（圖／翻攝「邱國志」臉書、移民署官網）

▲邱國志（右一）與移民署各級單位官員。（圖／翻攝自移民署官網）

移民署表示，邱國志隊長在工作崗位上盡心盡力，不僅執行公務有傑出表現，也積極參與社區關懷，他的離去是單位一大損失。移民署將全力協助家屬處理治喪事宜，並依法從優撫卹，盼社會大眾共同給予家屬空間與支持，度過難關。

專勤隊長魂斷最愛山林　臉書滿滿陽光引同仁唏噓

專勤隊長魂斷最愛山林　臉書滿滿陽光引同仁唏噓

移民署南投縣專勤隊隊長邱國志28日獨攀台中市和平區的八仙山，卻倒臥在步道上、失去呼吸心跳，嚇得其他山友趕緊報警；遺憾的是，搜救人員到場時，邱男已確認身亡，詳細案發原因仍待後續釐清。

移民署南投專勤隊隊長獨攀身亡！遺體搬運下山

移民署南投專勤隊隊長獨攀身亡！遺體搬運下山

移民署隊長攀八仙山命危　消防摸黑搶救中

移民署隊長攀八仙山命危　消防摸黑搶救中

山友登台中八仙山　倒臥步道無生命徵象

山友登台中八仙山　倒臥步道無生命徵象

快訊／彰化二林市場竄火　消防急搶救

快訊／彰化二林市場竄火　消防急搶救

彰化南投專勤隊八仙山松鶴彰化地檢

