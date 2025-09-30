五互集團吸金220億！女總裁判刑後繼續騙　二審判10年5月

▲五互集團總裁陳秋白（左）涉嫌吸金220億遭判刑。（圖／左：翻攝五互集團官網、右：資料照片）

記者陳宏瑞／高雄報導

以生命禮儀、安養照護起家的「五互集團」被爆出捲入不法吸金案，五互集團旗下子公司「龍海生活事業」對外向民眾推銷各類型契約商品，多年來非法吸金達220億2500多萬元，集團女總裁陳秋白一審被法院判刑10年6月，但集團仍涉嫌持續對外吸金，全案上訴後，高雄高分院今（30）日上午宣判，改判10年5月，比原審少了1個月。

五互集團2010年起主打整合生活服務、生命禮儀、物業安全、營建工程及安養照護五大事業群，在高雄地區頗受消費者歡迎，但檢、調在2019年接獲檢舉指稱，五互集團以生前契約、消費型契約來招募投資，並以3年或6年為一期，消費者購買期滿後，一年就能領到大約4％的利息，還可以享用集團公司提供的健檢、消費券等服務，涉嫌透過這種消費型的契約詐財。

檢方偵辦查出五互集團非法吸金達220億2500多萬元，有1萬8000多人受害，偵結後依違反《銀行法》將集團女總裁陳秋白及12名幹部起訴，高雄地院2023年5月一審宣判，判陳秋白徒刑10年6月，其餘幹部判1年10月至8年6月不等。

不料，檢、調在同年又接獲情資，指五互集團仍持續在外以販售契約的方式吸金，高雄地檢署檢肅黑金及企業犯罪專組主任檢察官劉俊良、檢察官吳韶芹指揮法務部調查局高雄市調查處、南部地區機動工作站、新北市調查處及台中市調查處3日到持搜索票高雄、新北、台中、彰化、台南等地執行搜索，當場扣得現金798萬餘元及帳戶1633萬餘元，檢、調同步帶回陳秋白等幹部14人，經檢察官訊問後，諭令陳秋白以300萬元交保，幹部則分別以100到15萬元不等交保。

陳秋白一審的案件上訴後，高雄高分院今（30）日上午宣判，改判10年5月，比原審少了1個月，仍可上訴。