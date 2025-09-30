北韓副外相聯合國大會演說：永遠不會放棄核武

▲聯合國大會。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

北韓副外相金善敬（Kim Son Gyong）於聯合國大會（General Assembly）發表演說強調，平壤當局在任何情況下都不會放棄核武，因為這攸關其「主權與生存權」。儘管如此，金善敬仍表示，北韓願意透過外交途徑解決與外界的爭端。

法新社報導，金善敬在演說中直言，「強加『非核化』給朝鮮民主主義人民共和國，就等於要求朝鮮民主主義人民共和國放棄主權與生存權，並且違反憲法。」他進一步指出，「我們永遠不會棄核，這是我們的國家法律、政策及主權，也是我們的生存權。在任何情況下，我們都不會放棄這項立場。」

北韓中央通信社（KCNA）日前也報導，北韓領導人金正恩近日曾表示，只要能保留核武庫，他就願意與美國重新展開談判，顯示北韓雖堅守擁核立場，但仍未完全關上外交的大門。

自2006年進行首次核試以來，北韓即受到聯合國安全理事會（United Nations Security Council）的多項制裁。這些制裁日益嚴格，主要目標在於阻止平壤當局持續發展核武與彈道飛彈計畫。

與此同時，韓國總統李在明（Lee Jae-myung）上周於聯合國表示，將致力於終結朝鮮半島當前的「惡性循環」，以促進區域和平。他的談話凸顯韓方希望透過對話與壓力並進的方式，化解南北韓長期緊張關係。