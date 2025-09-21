　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

瘋傳「國小生昏倒沒人敢扶？」網轟：想醜化台灣　北捷回應了

▲▼ 。（圖／翻攝Threads）

▲北捷已證實是假消息，呼籲民眾勿轉傳或輕信此不實訊息。（圖／翻攝Threads）

網搜小組／劉維榛報導

一名網友揭露，有貼文造謠「台北捷運國小生昏倒」，還暗指是「跌倒老人」詐騙新招。他一眼就看出場景不對，怒批破壞社會信任，圖片場景明明是中國的地鐵。文章引爆網友怒轟，「偏偏還有人亂傳」、「真的可怕」。北捷也強調，「本張照片並非在台北捷運系統，請民眾勿轉傳或輕信此不實訊息！」

一名網友在Threads表示，在平台上看到有人發文說，「台北捷運站驚見國小生昏倒」，而且強調沒人敢上前扶孩子起身，事後一名乘客衝上前，發現書包上有不尋常的裝置而緊急縮手。不僅如此，貼文最後還稱，這是詐騙「跌倒老人」的進化版新招。

這讓原PO傻眼直呼，這一看場景就知道不是台北捷運，並痛批「最恨這種破壞社會信任的事情！」此外，原PO進一步以圖搜圖追查發現，「看到一些不相關的臉書社團應該也有轉發」，呼籲大家小心這種不實文章。

文章引發高度關注，網友紛紛開轟，「到底是誰一直放這種台灣假消息呢」、「是不是對岸要來破壞台灣的社會信任度？」「製造社會恐慌及人與人之間的不信任感，果然是對岸的作風」、「這種中國農場文風的文案真是讓人討厭，又很容易騙到人」、「偏偏一堆人不求證...還幫忙亂傳」、「真的可怕」。

其他網友發現照片場景疑似中國杭州地鐵站，「一看就是中國地鐵」、「看地板就知道不是北捷，應該是杭州地鐵」；另有人也發現類似貼文頻頻出沒在平台上，「醜化台灣的訊息是不是變多了」。

針對這項假消息，北捷官方也留言闢謠，「本張照片並非在台北捷運系統，請民眾勿轉傳或輕信此不實訊息，亦請勿濫用捷運名聲散布假消息」。

09/21 全台詐欺最新數據

364 1 5343 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

陳漢典上工…LuLu悄愛相隨「王偉忠目睹全程」　被逼問初吻全
快訊／沒手排駕照！開貨車撞3貼母女2死　駕駛20萬交保
百顆「貓頭鷹眼」暗夜發光！村民嚇壞狂喊救命...真相笑翻
懷疑卡到陰！媽媽「挖喉驅魔」　兒子窒息亡
大谷翔平首度季後賽二刀流　別隊抱怨不公：道奇等於多一名投手

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

台灣藝術家赴哈薩克辦展被迫取消　外交部轟：中國粗暴干涉

台灣藝術家赴哈薩克辦展被迫取消　外交部轟：中國粗暴干涉

我國藝術家陳永賢等人原訂9月12日至10月1日在哈薩克中央國家博物館舉辦展覽，但館方突然在9月11日以展館將進行1個月的裝修為由，臨時取消展覽並終止合約。對此，外交部今（21日）痛斥，中國介入干預斧鑿斑斑、痕跡明顯，對於其粗暴干涉，阻礙民間藝文活動，外交部予以強烈譴責，並對主辦單位屈從中國威懾所作的錯誤決定表達高度遺憾。

婦亂開門駕駛嚇壞　背後布條有洋蔥

婦亂開門駕駛嚇壞　背後布條有洋蔥

川普取消對台4億美元軍事援助　訊息發布時機點有貓膩？

川普取消對台4億美元軍事援助　訊息發布時機點有貓膩？

女爆氣把63歲嬤推下公車　臉著地腦震盪送醫

女爆氣把63歲嬤推下公車　臉著地腦震盪送醫

板南線列車異常千名旅客被請下車　北捷：車門夾到隨身物品

板南線列車異常千名旅客被請下車　北捷：車門夾到隨身物品

關鍵字：

台北捷運國小生造謠北捷老人進化版中國地鐵昏倒

讀者迴響

