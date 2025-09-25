蘋果認了！iPhone 17 Pro展示機背面痕跡是MagSafe充電座惹的禍

▲蘋果直營門市展示的iPhone 17全系列。（圖／記者陳家豪攝）

記者吳立言／綜合報導

近期不少消費者到蘋果直營店體驗 iPhone 17 Pro 時，發現展示機背面出現明顯痕跡。對此，蘋果今日正式回應，指出這些痕跡並非刮傷，而是門市使用的 MagSafe 充電座所造成的「材質轉移」，清潔後即可去除，並承諾將全面改善。

蘋果向外媒《9to5Mac》證實，門市內長時間使用的 MagSafe 充電座表面磨損，導致接觸到的 iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max 展示機出現痕跡。蘋果強調，這些痕跡不是刮傷，而是充電座的材質殘留，經過擦拭即可清除，消費者不需擔心。 蘋果也表示，不只 iPhone 17 Pro 系列，其他機種如 iPhone 16 也可能受影響，並已著手更換店內磨損的 MagSafe 充電座，以確保展示機維持最佳狀態。

此外，近期網路流傳 iPhone 17 Pro 鏡頭模組邊緣容易刮傷的測試影片，引發關注。蘋果說明，鏡頭平台邊緣採用與 MacBook 鋁合金機身相似的材質與處理，耐用度符合內部測試標準，但仍可能隨著時間出現正常磨損或細微刮痕，屬於正常現象。

隨著 iPhone 17 全系列持續在全球熱銷，蘋果也強調會持續優化門市展示與配件品質，讓消費者能體驗到最接近新品狀態的產品。