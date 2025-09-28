iPhone充電限制80%能延長電池壽命？　記者連兩年實測：不值得

▲外媒記者實測後建議，應避免高溫充電。（圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合報導

蘋果自iPhone15系列起推出「充電上限」功能，用戶可將充電上限設定在80%～100%，官方表示有助延長電池壽命。不過，外媒實測發現，連續兩年將iPhone充電限制在80%，對電池健康影響有限，且可能帶來使用不便，對於短期換機的用戶來說，效果並不顯著。

外媒《MacRumors》記者從2024年9月開始，以iPhone16Pro Max進行一年實測，將充電上限設定為80%，並盡量保持電量在20%～80%之間。測試結果顯示，一年後手機電池健康度為94%，充電循環次數299次，與第一年以iPhone15Pro Max測試的結果相近。

記者在測試期間，也嘗試以MagSafe與USB-C混合充電方式，但發現MagSafe充電尤其搭配電池組時容易發熱，可能影響電池壽命。

值得注意的是，記者與同事的對比結果顯示，同樣使用iPhone16Pro Max，但未限制充電上限的同事，電池健康度竟達96%，充電循環308次，數據反而還略優於受限充電的手機。此外，其他媒體的記者也分享自身使用經驗，未設定充電上限的iPhone16Pro Max，一年後電池健康度為94%，循環次數226次，與實測結果相似。

分析原因，實測顯示，限制充電上限對電池健康度的影響不如官方宣稱明顯。真正影響電池壽命的關鍵因素，反而是充電時的溫度管理，高溫環境下充電可能對電池造成更大損耗。當然，研究也指出，一年時間可能太短，要拉長至兩三年以上，差異才可能逐漸顯現。

不過，對於多數使用者而言，每天受限於80%電量，使用便利性降低。例如外出拍照、使用GPS時，電量往往不足，iPhone雖然會偶爾充滿以校準電量，但頻繁受限仍可能造成不便。綜合兩年的實測經驗，外媒記者直言，將iPhone充電限制在80%「並不值得」，短期內對延長電池壽命幫助有限，建議使用者可依日常需求調整充電策略。

整體而言，如果用戶習慣每兩三年換新機，對於電池健康的影響並不大，不必過於執著於80%充電上限；反而保持適當使用習慣與避免高溫充電，更能延長電池壽命。