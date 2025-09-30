　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌「指揮偷拍」鐵證曝光　疑有數千萬港資介入

黃國昌指揮狗仔跟拍政敵，伺機操弄輿論，經費來源成謎，是否有港資介入，有待國安單位查明。（鏡報李智為）

▲黃國昌指揮狗仔跟拍政敵，伺機操弄輿論，經費來源成謎，是否有港資介入，有待國安單位查明。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

民眾黨主席黃國昌指揮狗仔集團跟監政治人物風暴持續擴大，他過去一席「我D槽很滿！」的狂言，已成為自爆的鐵證。本刊掌握，黃國昌曾高喊黨政軍退出媒體，卻從2021年起組建狗仔集團偷拍政治人物，並將偷拍來的資料提供給特定媒體刊登，還不時以爆料天王身分操控輿論，形同政媒兩棲。本刊調查，黃派出的狗仔曾跟監前政務委員張景森及時任民進黨祕書長林右昌，卻遭抓包，數千萬元豢養狗仔的經費來源成謎，疑有來自香港的資金介入，已引起國安單位高度重視。

咆哮天王黃國昌豢養狗仔攻擊政敵、操弄輿論風暴越演越烈！本刊調查，黃國昌利用姻親當人頭，成立凱思國際公司付薪水給旗下的狗仔，命他們以採訪新聞之名跟監政敵，儼然是地下狗仔隊長，外界估計三年花費千萬元，而他養狗仔歷時約5年，至少需要3、4千萬元，資金究竟從何而來？至今仍然是謎，加上香港也有同名的凱思國際公司或凱斯公司，引起外界質疑是否有中資介入，讓全案升級為國安事件，有待相關單位盡速查明。

本刊直擊黃國昌狗仔隊躲在租賃車上，埋伏在立法院周遭伺機而動。(翻攝GoogleMaps）

▲本刊直擊黃國昌狗仔隊躲在租賃車上，埋伏在立法院周遭伺機而動。

本刊調查，位在香港的凱思國際公司主要從事電腦IT事業，服務的客戶涵蓋傳產、科技、機電等產業，另一家與黃國昌姻親成立的凱思國際名稱相同的香港凱思國際控股公司，則於2009年成立，但在台灣凱思國際成立的隔年、即2022年便結束營業；此外，還有一家香港凱斯國際商貿公司，則在去年3月成立，至今一年半，營業項目與負責人均未公開揭露，顯得相當神祕。

黃國昌狗仔隊大本營在北市安和路二段大樓內的某事務所，資金來源至今成謎。（鏡報李智為）

▲黃國昌狗仔隊大本營在北市安和路二段大樓內的某事務所，資金來源至今成謎。

黃國昌服務處（圖）設在妻子高翔名下的板橋雙十路地址，外界懷疑他的狗仔隊基地也跟著搬過來。（翻攝GoogleMaps）

▲黃國昌服務處（圖）設在妻子高翔名下的板橋雙十路地址，外界懷疑他的狗仔隊基地也跟著搬過來。

黃國昌全盛時期共豢養7、8位狗仔，全天候執行跟監任務，所費不貲，加上凱思二字的英文簡稱「KC」與國昌二字縮寫音同，凱思國際除了是黃國昌的狗仔祕密基地，更可能是他的小金庫，究竟有無可疑資金透過香港流入台灣凱思國際？抑或特定政商界人士以政治獻金為名，暗助黃國昌打著新聞採訪之名，指揮狗仔隊攻擊政敵？相關疑點有待國安單位查明。

黃國昌指揮狗仔跟拍對話示意圖。（示意畫面）

▲黃國昌指揮狗仔跟拍對話示意圖。


更多鏡週刊報導
封面故事／跟拍張景森林右昌遭抓包　黃國昌組狗仔集團疑港資介入
黃國昌偷拍揭密1／揭凱思國際與黃國昌親密關係　偷拍柯文哲沒爆料藏心機
黃國昌偷拍揭密2／偷拍張景森、林右昌被抓包　原班人馬跟拍王義川遭法院認證

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
344 1 7957 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中山站「藍衣妹背後全空」回頭率超高！細看原來是依依 0偽裝全
白衣正妹考取救護員奔花蓮救災！媽媽是大咖女星
川普與國會領袖協商破局　副總統直言：美國政府正走向關門
連假烤肉聚會！　醫：多人先後發病
唐治平喪母1年「街頭遊走」全被拍！　念念有詞突出拳
「重機具超人」為這事求發聲　哀怨問：花蓮找誰才有用？
弟弟是國際巨星！　許光漢姊姊傳訊只會要求1件事
新颱「麥德姆」最快後天生成　預估路徑曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃國昌「揭弊人設」崩壞　豢養狗仔跟監政敵鬥爭

黃國昌狗仔集團「S記者」曝光！　老公當人頭領稿費

黃國昌「指揮偷拍」鐵證曝光　疑有數千萬港資介入

傅崐萁被要求挖淤泥「雨鞋終於髒了」　他臉書發文談此事

黃國昌直播回應養狗仔　政治工作者3點吐槽：沒看過這麼弱過

被批搞神隱！黃國昌反擊了　嗆王義川蠢、全台最大狗仔集團是鏡傳媒

被爆養狗仔還神隱4天？黃國昌開直播親曝行蹤「我very busy」

拚中秋前恢復災民正常生活　陸軍投入2500人、472件裝備機具救災

賴清德要求軍方：隨時關心救災官兵健康　兵力輪替也要安排食宿

分析／2026藍白怎麼合？　議員提名、協調成國民黨魁戰最大難題

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

洪災動物救護站已安置30隻狗狗　牠「胸部破裂」重傷搶救中　

新北消防特搜任務結束！7天420人次救災光復鄉　齊向罹難者敬禮哀悼

救災一半怪手開始搶球玩　靈活操縱救災不忘娛樂XD

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

黃國昌「揭弊人設」崩壞　豢養狗仔跟監政敵鬥爭

黃國昌狗仔集團「S記者」曝光！　老公當人頭領稿費

黃國昌「指揮偷拍」鐵證曝光　疑有數千萬港資介入

傅崐萁被要求挖淤泥「雨鞋終於髒了」　他臉書發文談此事

黃國昌直播回應養狗仔　政治工作者3點吐槽：沒看過這麼弱過

被批搞神隱！黃國昌反擊了　嗆王義川蠢、全台最大狗仔集團是鏡傳媒

被爆養狗仔還神隱4天？黃國昌開直播親曝行蹤「我very busy」

拚中秋前恢復災民正常生活　陸軍投入2500人、472件裝備機具救災

賴清德要求軍方：隨時關心救災官兵健康　兵力輪替也要安排食宿

分析／2026藍白怎麼合？　議員提名、協調成國民黨魁戰最大難題

「Mazda全新休旅」大陸開賣新台幣53萬！科技座艙大空間　2種動力可選

光復鄉18死真相！　洪災前後「通報紀錄」還原

中山站「藍衣妹背後全空」回頭率超高！細看原來是依依 0偽裝全被拍

白衣正妹考取救護員奔花蓮救災！媽媽是大咖女星…無意間見愛女暖舉

美提議加薩過渡政府　川普當主席、伊拉克戰爭推手前英相加入治理

川普與國會領袖協商破局　范斯直言：政府正走向關門

「第6代TOYOTA RAV4」日本預告上市！台灣等明年推2.0升動力享10萬補助

台塑孵出「金雞母」　關鍵人物曝光

9月30日星座運勢／天秤座運勢大爆發！公司獎勵入袋　驚喜遇貴人熱心牽線

全球第一YTR又惹議！新片「火海逃生」搶1500萬獎金　網罵爆

【迷因垃圾車】 西門町垃圾車太潮了！竟然播迷因貓OIIA OIIA當主題曲

政治熱門新聞

被批搞神隱！黃國昌反擊了　嗆王義川蠢、全台最大狗仔集團是鏡傳媒

張善政背包客打扮現身花蓮！慰勞桃園隊

「雨鞋終於髒了」　傅崐萁被挖淤泥被拍

黃國昌直播回應養狗仔　政治工作者3點吐槽

光復警報誤響！網紅被拍推獨輪車逃命

被爆養狗仔還神隱4天？黃國昌現身說明了

黃國昌「指揮偷拍」鐵證曝光　疑有港資介入

黃國昌狗仔集團「S記者」曝光！　老公當人頭領稿費

花蓮光復重創6天　受災教師怒曝現場：完全沒看到國民黨的人

快訊／中央社記者謝幸恩涉黃國昌狗仔集團案　發出聲明請辭

影片打臉！縣府稱徐榛蔚助民眾脫困　卻被拍到「轉頭就走」

自稱是國民黨最需要的黨主席　郝龍斌曝2028戰略

黃國昌「揭弊人設」崩壞　豢養狗仔跟監政敵鬥爭

拚中秋前恢復災民正常生活　陸軍投入2500人、472件裝備機具救災

更多熱門

相關新聞

堰塞湖溢堤18死！　2單位「預估災害結果」差很大

堰塞湖溢堤18死！　2單位「預估災害結果」差很大

9月23日，強颱樺加沙由台灣南部鵝鑾鼻海域往西朝中國廣東前進，雖未直接衝擊台灣本島，但外圍環流夾帶的豐沛雨量，導致花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，6千多萬噸的洪水傾瀉而下。

黃國昌直播回應養狗仔　政治工作者3點吐槽

黃國昌直播回應養狗仔　政治工作者3點吐槽

被批搞神隱！黃國昌反擊了　嗆王義川蠢、全台最大狗仔集團是鏡傳媒

被批搞神隱！黃國昌反擊了　嗆王義川蠢、全台最大狗仔集團是鏡傳媒

被爆養狗仔還神隱4天？黃國昌現身說明了

被爆養狗仔還神隱4天？黃國昌現身說明了

她遭抓包「AI便當」送災區　挨批蹭熱度

她遭抓包「AI便當」送災區　挨批蹭熱度

關鍵字：

鏡週刊黃國昌

讀者迴響

熱門新聞

救命化痰藥退出台灣　醫：健保奇蹟殺價到印尼廠都不做

孫德榮收于朦朧魂魄

離開災區！鏟子超人「身上1物能丟就丟」超重要

假清大文憑任科技副理　還成為台積電博士妻

她遭抓包「AI便當」送災區　挨批蹭熱度

台中、雲林、台南明停水「最長10小時」　範圍一次看

被酸救災擺拍！吊車大王怒飆3次超扯

午後變天！　今「雨最大」地區曝

許光漢姊傳訊息只說「幫我買票」

男臉書免費捐精　她生下兒子才知多人受害

中秋發了！　5生肖財運一路旺到聖誕節

李亮瑾約吃鹹酥雞被酸「沒去花蓮還吃好料」霸氣回嗆

許純美腫一圈現身街頭！　百元拖鞋搭20萬香奈兒包…近況曝

阿誠引退賽！洪一中現身送祝福

新颱「麥德姆」最快後天生成　預估路徑曝

更多

最夯影音

更多
鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」
花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

洪災動物救護站已安置30隻狗狗　牠「胸部破裂」重傷搶救中　

洪災動物救護站已安置30隻狗狗　牠「胸部破裂」重傷搶救中　

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面