黃國昌「指揮偷拍」鐵證曝光　疑有數千萬港資介入

▲黃國昌指揮狗仔跟拍政敵，伺機操弄輿論，經費來源成謎，是否有港資介入，有待國安單位查明。（圖／鏡週刊提供，下同）

民眾黨主席黃國昌指揮狗仔集團跟監政治人物風暴持續擴大，他過去一席「我D槽很滿！」的狂言，已成為自爆的鐵證。本刊掌握，黃國昌曾高喊黨政軍退出媒體，卻從2021年起組建狗仔集團偷拍政治人物，並將偷拍來的資料提供給特定媒體刊登，還不時以爆料天王身分操控輿論，形同政媒兩棲。本刊調查，黃派出的狗仔曾跟監前政務委員張景森及時任民進黨祕書長林右昌，卻遭抓包，數千萬元豢養狗仔的經費來源成謎，疑有來自香港的資金介入，已引起國安單位高度重視。

咆哮天王黃國昌豢養狗仔攻擊政敵、操弄輿論風暴越演越烈！本刊調查，黃國昌利用姻親當人頭，成立凱思國際公司付薪水給旗下的狗仔，命他們以採訪新聞之名跟監政敵，儼然是地下狗仔隊長，外界估計三年花費千萬元，而他養狗仔歷時約5年，至少需要3、4千萬元，資金究竟從何而來？至今仍然是謎，加上香港也有同名的凱思國際公司或凱斯公司，引起外界質疑是否有中資介入，讓全案升級為國安事件，有待相關單位盡速查明。

▲本刊直擊黃國昌狗仔隊躲在租賃車上，埋伏在立法院周遭伺機而動。

本刊調查，位在香港的凱思國際公司主要從事電腦IT事業，服務的客戶涵蓋傳產、科技、機電等產業，另一家與黃國昌姻親成立的凱思國際名稱相同的香港凱思國際控股公司，則於2009年成立，但在台灣凱思國際成立的隔年、即2022年便結束營業；此外，還有一家香港凱斯國際商貿公司，則在去年3月成立，至今一年半，營業項目與負責人均未公開揭露，顯得相當神祕。

▲黃國昌狗仔隊大本營在北市安和路二段大樓內的某事務所，資金來源至今成謎。

▲黃國昌服務處（圖）設在妻子高翔名下的板橋雙十路地址，外界懷疑他的狗仔隊基地也跟著搬過來。

黃國昌全盛時期共豢養7、8位狗仔，全天候執行跟監任務，所費不貲，加上凱思二字的英文簡稱「KC」與國昌二字縮寫音同，凱思國際除了是黃國昌的狗仔祕密基地，更可能是他的小金庫，究竟有無可疑資金透過香港流入台灣凱思國際？抑或特定政商界人士以政治獻金為名，暗助黃國昌打著新聞採訪之名，指揮狗仔隊攻擊政敵？相關疑點有待國安單位查明。

▲黃國昌指揮狗仔跟拍對話示意圖。



