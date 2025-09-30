旗艦版製作《弄臣》揭歌劇院10週年序幕

▲圖為2025 NTT遇見巨人—威爾第歌劇《弄臣》。

圖、文／台中歌劇院提供

臺中國家歌劇院即將邁入10週年，2025遇見巨人系列將以年度旗艦歌劇《弄臣》揭開序幕，10月2至5日在大劇院盛大登場。這次演出為澳洲歌劇團1991年首演版本的重製版，主要角色弄臣、吉爾達、公爵皆以雙卡司呈現，4場演出前特別規劃專題講座，憑節目冊入場。

《弄臣》以旋轉舞台呈現娃娃屋般的2層樓場景，重達6噸，無論屋裡屋外、樓上樓下都同時有「戲」在上演。執行導演沃里克．達德羅表示，製作靈感來自費里尼電影《生活的甜蜜》，舞台上的一切充滿戲劇張力，表現出1960年代的現實感；威爾第的原著不論在戲劇或音樂上，都帶有強烈的意圖性，經莫辛斯基巧妙地時空錯置，好評連演30年，成為歌手心目中的夢幻製作。

劇中一群存在感超強的男團，原本是公爵身邊的狐群狗黨，在宴會上把歡樂氣氛炒到最高，但轉身就成為綁架弄臣愛女的黑道兄弟。這群「反派男團」由NTT╳勇源歌劇合唱團參與演出，從音樂、戲劇、舞蹈進行長達一個月培訓，從美聲唱腔到舞台走位，從肢體語言到眼神演技，要讓他們不只唱得好，還要演得壞！

勇源基金會長期關注國內表演藝術人才培育，連續兩年冠名贊助NTT歌劇合唱團，持續培養在地合唱新血參與歌劇製作，為藝術與人文教育發展盡一份心力。購票請洽OPENTIX。