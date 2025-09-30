　
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

雷射能量不是高就好，穩定輸出才是關鍵　德國超科技皮秒打造敏弱肌安心選擇！

▲▼ 雷射 。（圖／業者）

▲作為熱門肌膚保養選項之一的皮秒雷射，專業醫師呼籲，穩定的雷射能量對於安全與效果至關重要，市面上皮秒品牌機種眾多，消費者應謹慎挑選，才能有效降低施作風險。（圖／安合癒境美學健康診所 提供)

近年來，皮秒雷射成為常見的肌膚保養選項之一，不少愛美族群期待藉此淡化斑點、改善膚色不均或縮小毛孔，找回淨白的美肌。由於皮秒雷射單次施作費用往往上看數千至上萬元，保養效果好壞消費者自然在意，根據實際臨床經驗顯示，有的患者術後獲得理想改善，也有患者表示有過多的熱傷害及皮膚損傷，安合癒境美學健康診所 皮膚專科柯威志醫師指出，除了民眾沒做好術後保養之外，這些問題也很有可能跟雷射能量不穩定有關，消費者不可不慎。

▲▼ 雷射 。（圖／業者）

▲位於台北大安區的安合癒境美學健康診所，具備專業的醫師與雷射技術，提供求美者安全、自然且值得信賴的肌膚照護。（圖／安合癒境美學健康診所 提供）

能量高 ≠ 效果好，能量穩定才是皮秒的核心關鍵

柯威志醫師表示皮秒雷射之所以受到歡迎，是因為它能透過極短脈衝時間，透過高雷射能量產生所謂「光震波效應」，將黑色素震碎成更細微的顆粒，使人體代謝系統更容易清除，與傳統奈秒雷射相比，皮秒能更快速、精準改善斑點、膚色不均與暗沉問題。

事實上，皮秒並不是單一規格，市面上不同廠牌與機型的能量輸出方式並不相同，一些皮秒機台雖然宣稱擁有高能量，但如果輸出不穩定，就可能發生能量暴衝，對肌膚造成過度熱刺激，甚至肌膚的嚴重傷害，也會需要更多時間修復，更需費心於術後保養。

柯威志醫師提醒，許多患者在挑選雷射課程時，習慣將「能量越高＝效果越好」視為判斷依據，但隨著雷射技術進步，討論焦點也從『能量高低』，逐漸轉向『如何做到有足夠能量又溫和』，尤其對於敏弱肌的族群來說，選擇能確實監控能量、持續穩定輸出的皮秒雷射，才能兼顧效果與安全。

▲▼ 雷射 。（圖／業者）

▲柯威志醫師指出，皮秒雷射應重視能量穩定而非單純追求高能量，穩定安全的能量輸出可兼顧舒適的施作體驗，也持續讓使肌膚綻放自然美麗。（圖／安合癒境美學健康診所 提供）

溫柔才是真正的力量——敏弱肌族群的皮秒新選擇

近來，來自德國的超科技皮秒引發消費者的注意，也引起了一股皮秒雷射的換機潮，就是源自於它溫和、穩定的技術特色，柯威志醫師進一步說明，德國超科技皮秒搭載獨家 「HPT雙脈衝模式」，將一次高能量在微秒間分為兩次連續高速脈衝進行擊發，這樣的設計既能累積足夠能量有效擊碎黑色素，又能減少對肌膚的熱傷害，大大縮短了恢復期，提升了術後滿意度，也特別適合容易泛紅的敏弱肌族群。

▲▼ 雷射 。（圖／業者）

▲獨家「ＨＰＴ雙脈衝模式」，在微秒間連續高速擊發兩次脈衝，既累積足夠雷射能量，又能降低對皮膚的熱刺激，讓恢復期大幅縮短。 （圖／品牌提供）

此外，超科技皮秒原廠擁有的強大航太科技背景，設計出一套「能量穩控系統」，在雷射過程中能夠持續自動監控並校正輸出，確保每一發雷射都穩定、安全，大幅降低治療中的不適與術後的不良反應風險。新一代皮秒並藉由空泡效應（LIOB）刺激膠原蛋白再生，達到緊緻與美膚的雙重效果，並能改善毛孔、細紋與痘疤等深層膚質問題，縮短恢復期。可調式光點設計，讓醫師能針對不同肌膚問題進行客製化治療，無論是大面積的膚色不均，或是局部細小斑點，都能達到理想治療效果。

▲▼ 雷射 。（圖／業者）

▲搭載「能量穩控系統」設計，可自動校正雷射能量、精準輸出，確保施作過程穩定且安心，達到肌膚緊緻、改善斑點細紋與毛孔的美膚需求。（圖／品牌提供）

正因擁有這兩大技術優勢，許多患者在雷射後，針對術後效果給出高度正面回饋 ，表示肌膚原先常見的細紋、膚色暗沉、毛孔粗大等問題，皆獲得明顯改善，臉部膚質不僅變得細緻平滑，膚色也顯得透亮，整體散發自然光采。

對於敏感肌、易泛紅或肌膚薄弱的患者來說，對於高能量的雷射往往心存疑慮，德國超科技皮秒以「溫柔而堅定的美力」為技術核心，提供安心舒適的施作體驗，無疑是更友善的保養選擇！

醫師最後提醒，術後照護更是影響成效的重要一環，包括注意防曬、避免日曬、持續加強保濕、避免三溫暖或溫泉等高溫環境。若術後出現持續紅腫或延遲不退的異常反應，應及時回診檢查。

▲▼ 雷射 。（圖／業者）

▲安合癒境美學健康診所 柯威志醫師 （圖／安合癒境美學健康診所 提供)

雷射能量不是高就好，穩定輸出才是關鍵　德國超科技皮秒打造敏弱肌安心選擇！

想要亮白牙，在家就能做到

想要亮白牙，在家就能做到

