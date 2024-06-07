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「德國航太工藝」導入皮秒雷射新機型　亞洲女神林熙蕾一試愛上進階保養療程

▲▼「德國航太工藝」導入皮秒雷射新機型　亞洲女神林熙蕾一試愛上進階保養療程。（圖／業者提供）

▲德國超科技皮秒正式登台，原廠首席研發工程師Sebastian Eckert、原廠亞太區經理Richard Kang、台灣總代理商橋締蔣詩嶔處長、品牌證言人林熙蕾、皮膚專科高珮菡醫師、整形外科謝承翰醫師(由左至右)蒞臨參加產品上市記者會。（圖／超科技皮秒提供，下同）

消費中心／綜合報導

向來具超人氣的美膚療程「皮秒雷射」近期以突破性尖端技術再升級，特別結合德國「航太工藝」打造全新「德國超科技皮秒」，提供消費者安全、精準的進階皮膚保養。品牌於6/6舉辦新機發表會，宣布「德國超科技皮秒」正式登台，德國卓越的科技與航太工藝不僅震撼業界，連亞洲女神林熙蕾也難得點頭擔任品牌證言人，分享自己的皮秒療程初體驗，仙氣十足的零瑕無齡美肌徹底驚豔全場。

▲▼「德國航太工藝」導入皮秒雷射新機型　亞洲女神林熙蕾一試愛上進階保養療程。（圖／業者提供）

▲德國超科技皮秒品牌證言人林熙蕾大方分享讓她皮膚更細緻白淨的皮秒保養療程，客製化療程更精準、穩定、安全，讓她非常安心。

結合德國航太工藝　「超科技皮秒雷射」完美升級！

德國醫療科技大廠Hypertech Laser Systems GmbH（HLS）自2009年成立以來，一直致力於雷射技術的研究與開發，其總部位於德國醫療雷射技術的重要中心呂貝克（Lübeck），此次推出的德國超科技皮秒雷射機台，由擁有超過15年工業、科學和軍用雷射器研發經驗的工程師團隊與德國知名醫學大學、醫學中心及研究機構技術合作研製，運用德國航太工藝規格製成皮秒生成器，「超科技皮秒」讓皮秒雷射體驗再升級。

德國超科技皮秒提供穩定的短皮秒脈衝，輸出精準的聚焦能量，搭載超小光點，在醫師專業的判斷下客製化設定參數來治療多樣的皮膚困擾。具備雙重CPU能量監控系統，即時監測並校正能量，確保精準輸出能量，無論是皮秒脈衝時間、擊發能量都能穩定輸出。醫師也更能掌握整個療程，提供安全、安心的治療品質。

▲▼「德國航太工藝」導入皮秒雷射新機型　亞洲女神林熙蕾一試愛上進階保養療程。（圖／業者提供）

▲德國超科技皮秒首席研發工程師Sebastian Eckert分享研發理念及產品首次特別加入航太工藝科技。

醫：德國超科技皮秒不只精準對抗肌膚問題，更大幅縮短修復期

記者會上，皮膚科權威專家高珮菡醫師表示，德國超科技皮秒在技術上實現了突破性的進步，其使用的「芒星聚焦透鏡」能將雷射能量聚焦後加強，穿透真皮層，利用空泡效應(LIOB)促進膠原蛋白新生，來改善深層的皮膚問題，搭配可調式光點，從2mm到10mm能有效針對不同的肌膚問題，達到客製化的治療效果。獨特的HPT雙脈衝模式，在極短時間內連續擊發，治療總能量提高的同時，減緩皮膚單次承受的壓力，在治療上既達到治療成效、又兼顧保護皮膚，比起傳統雷射，恢復期縮短許多，術後能感受到膚質光滑度及透亮感明顯提升。一次成功的療程，術後保濕及防曬工作不可少，術後加強保濕，有助於肌膚修復；防曬則有助於預防黑色素堆積、沉澱，讓斑點問題不易復發，如此一來也能讓術後恢復更順利。

▲▼「德國航太工藝」導入皮秒雷射新機型　亞洲女神林熙蕾一試愛上進階保養療程。（圖／業者提供）

▲皮膚專科高珮菡醫師分享超科技皮秒的臨床經驗，特殊「HPT雙脈衝模式」能幫助保護皮膚，讓療程感受更舒適。

林熙蕾：忠於自我，適時加點科技更美麗

難得在眾人面前亮相依舊維持完美狀態的林熙蕾，身為品牌證言人她比大家更在意療程的效果及安全性，大方表示，是德國航太工藝讓她有信心！林熙蕾表示，過去她對透過外力來保養有所保留，希望盡可能保留真實的樣貌，但隨著美容科技進步，生活在智慧科技時代，更要篩選安全安心的方法，德國超科技皮秒療程溫和舒適，術後肌膚明顯變得光滑、白淨，特別是毛孔細緻和膚色均勻的效果令人驚豔，即使是敏感肌也可以放心變美麗，女生有權利選擇自己喜歡且合適的方式維持年輕漂亮，自己看了也開心。

德國超科技皮秒的上市，不僅帶來了美容雷射科技的新突破，也讓更多愛美人士在膚質管理上，有更安全安心的選擇，加上品牌證言人林熙蕾的驚豔現身，相信很快將成為進階保養的新寵，幫助許多人為自己的肌膚升級，實現女神級的細緻無瑕美肌。

▲▼「德國航太工藝」導入皮秒雷射新機型　亞洲女神林熙蕾一試愛上進階保養療程。（圖／業者提供）

▲亞洲女神林熙蕾亮麗出席德國超科技皮秒記者會，驚喜分享首次體驗皮秒保養療程心得。

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德國超科技皮秒林熙蕾

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