　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

被酸救災「擺拍」！吊車大王怒公開影片打臉：不要只出一張嘴

▲辛苦救災反被酸！吊車大王公開影片回擊了。（圖／翻攝自Facebook／啟德機械起重工程-股公司）

▲辛苦救災反被酸！吊車大王公開影片回擊了。（圖／翻攝自Facebook／啟德機械起重工程-股公司，下同）

記者閔文昱／綜合報導

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，光復鄉遭洪水灌入，成為重災區。而一向熱心公益的啟德機械起重工程董事長胡漢龑（有「吊車大王」之稱）也挺身而出，不僅出動怪手、小山貓、水車，前進支援花蓮救災，還提供往生者家屬1萬元的資助，以及50萬物資。不過，這番行動卻遭到部分網友與名嘴質疑「只是擺拍」、「做秀」，讓他氣得連罵「超扯、超扯、超扯」。

胡漢龑29日在臉書火力全開，痛批部分酸民與名嘴，竟指控他與團隊赴花蓮光復鄉救災只是「擺拍」、「討拍」，讓他氣得連飆三句「超扯超扯超扯」，強調自己與同仁日夜奔波協助災民清理家園，卻遭抹黑是對所有救災人員的侮辱，「我決定不忍了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲辛苦救災反被酸！吊車大王公開影片回擊了。（圖／翻攝自Facebook／啟德機械起重工程-股公司）

胡漢龑指出，公司出動兩台「小山貓」及吊車，自災後凌晨3點從竹北出發，輪番投入災區清理作業，協助居民處理厚重泥土與廢棄物，甚至還要幫忙救出陷入泥地動彈不得的怪手機具，現場居民也對團隊滿懷感激，還親送烤雞和瓶裝水慰勞，完全不是酸民口中的「作秀」。

胡漢龑痛斥，部分名嘴「只會出一張嘴」，卻不了解現場狀況的艱困，「請問你們為社會奉獻了什麼？」更公開影片反擊，呼籲外界「看清楚事實」，不要抹煞所有前線救災英雄的努力，公司不僅提供機具協助，還捐出50至80萬元物資與慰問金，全力支援災民，「不要污衊我們所有同仁！」

胡漢龑最後直言，救災需要的是行動而非冷嘲熱諷，呼籲酸民若有本事，「就一起凌晨三點出發、在泥地裡搬石頭」，別坐在螢幕前批評，「我們不是來作秀的，是來幫助災民的！」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
344 1 7957 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
被酸救災「擺拍」！吊車大王怒公開影片打臉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

換季過敏好崩潰！營養師曝3種「地雷食物」　補充10大營養可緩解

被酸救災「擺拍」！吊車大王怒公開影片打臉：不要只出一張嘴

秋老虎發威！大台北開工飆36度　花蓮光復午後可能雷陣雨

災區最暖風景！漢堡超人日煎上千份　志工「強制斗內」丟錢就跑

中秋前夕北市徵才！　月薪上看6萬元

癌父遺願催淚！高雄謝霆鋒返鄉圓夢　首位中東台籍主廚秀「鋒味」

國5車流「紫爆」湧收假潮　時速16公里恐塞到深夜

粉紅超跑首度停駕南投縣政府　許淑華喜圓心願也為花蓮祈福

流感高燒「併發嚴重腦炎急救」　醫示警：連假將成疫情催化劑

整車便當送災區？她遭抓包全是「AI便當」　挨批蹭熱度

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

洪災動物救護站已安置30隻狗狗　牠「胸部破裂」重傷搶救中　

新北消防特搜任務結束！7天420人次救災光復鄉　齊向罹難者敬禮哀悼

救災一半怪手開始搶球玩　靈活操縱救災不忘娛樂XD

黃河分手圈外女友狂用「喝水戰術」　吳念軒.宋偉恩曾一起醉倒睡路邊

換季過敏好崩潰！營養師曝3種「地雷食物」　補充10大營養可緩解

被酸救災「擺拍」！吊車大王怒公開影片打臉：不要只出一張嘴

秋老虎發威！大台北開工飆36度　花蓮光復午後可能雷陣雨

災區最暖風景！漢堡超人日煎上千份　志工「強制斗內」丟錢就跑

中秋前夕北市徵才！　月薪上看6萬元

癌父遺願催淚！高雄謝霆鋒返鄉圓夢　首位中東台籍主廚秀「鋒味」

國5車流「紫爆」湧收假潮　時速16公里恐塞到深夜

粉紅超跑首度停駕南投縣政府　許淑華喜圓心願也為花蓮祈福

流感高燒「併發嚴重腦炎急救」　醫示警：連假將成疫情催化劑

整車便當送災區？她遭抓包全是「AI便當」　挨批蹭熱度

《藍色監獄》真人電影配合世界盃上映　千人甄選足球員親指導

苗栗溫泉飯店「美食音樂嘉年華」免費玩　訂房贈2家人氣農場門票

【愛心滿滿】4天發5700個便當！暖心夫妻再調山貓+清洗機助清淤

生活熱門新聞

她遭抓包「AI便當」送災區　挨批蹭熱度

被酸救災擺拍！吊車大王怒飆3次超扯

離開災區！鏟子超人「身上1物能丟就丟」超重要

中秋發了！　5生肖財運一路旺到聖誕節

中秋前夕北市徵才！　月薪上看6萬元

雙擾動醞釀！　模擬路徑曝

白飯車被攔阻　志工怒「官員在搞事」！員警曝真相

副總統勘災要災民迴避？家屬澄清：言論被扭曲

一群人衝花蓮救災「鏟沒幾下就開始自拍」！他曝亂象

屏東漢堡超人煎到手抖　志工狂丟錢相挺

花蓮「跑贏洪水的男人」　阿公爆紅：靠一雙黑色拖鞋

明顯降溫！　估首波東北季風時間曝

「美妝大牌要撤出台灣！」粉絲嘆：氣墊超好用

心臟外科名醫「變身鏟子超人」　脫下白袍鏟泥土

更多熱門

相關新聞

法裔主持人赴花蓮救災遭酸「穿綠背心作秀」：很委屈

法裔主持人赴花蓮救災遭酸「穿綠背心作秀」：很委屈

法國主持人吉雷米（Remy Gils）來台生活多年，不僅娶了台灣老婆，也在2021年拿到台灣身分證。他近日前往花蓮光復鄉協助救災，並分享當地情況，沒想到卻被部分網友酸「作秀」，對此，吉雷米坦言「心裡真的很委屈」。

百萬YTR衝花蓮救災曝真實狀況「台灣人很暖」

百萬YTR衝花蓮救災曝真實狀況「台灣人很暖」

花蓮光復災後第七天　中央公布「所需物資清單」持續調度

花蓮光復災後第七天　中央公布「所需物資清單」持續調度

屏東漢堡超人煎到手抖　志工狂丟錢相挺

屏東漢堡超人煎到手抖　志工狂丟錢相挺

英國散裝貨輪花蓮外海船員受傷　

英國散裝貨輪花蓮外海船員受傷　

關鍵字：

花蓮救災吊車大王胡漢龑痛批

讀者迴響

熱門新聞

孫德榮收于朦朧魂魄

她遭抓包「AI便當」送災區　挨批蹭熱度

被酸救災擺拍！吊車大王怒飆3次超扯

美要台晶片分一半！謝金河揭川普策略

離開災區！鏟子超人「身上1物能丟就丟」超重要

百萬YTR衝花蓮救災曝真實狀況「台灣人很暖」

孫德榮放棄飛北京替于朦朧討公道「原因曝」

假清大文憑任科技副理　還成為台積電博士妻

男臉書免費捐精　她生下兒子才知多人受害

台中、雲林、台南明停水「最長10小時」　範圍一次看

中秋發了！　5生肖財運一路旺到聖誕節

乘客毀護照「1人吞食1人沖馬桶」　機長急轉降

日本免稅新制3步驟曝光　明年11月實施

阿誠引退賽！洪一中現身送祝福

中秋前夕北市徵才！　月薪上看6萬元

更多

最夯影音

更多
花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役
鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

洪災動物救護站已安置30隻狗狗　牠「胸部破裂」重傷搶救中　

洪災動物救護站已安置30隻狗狗　牠「胸部破裂」重傷搶救中　

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面