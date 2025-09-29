被酸救災「擺拍」！吊車大王怒公開影片打臉：不要只出一張嘴

▲辛苦救災反被酸！吊車大王公開影片回擊了。（圖／翻攝自Facebook／啟德機械起重工程-股公司，下同）

記者閔文昱／綜合報導

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，光復鄉遭洪水灌入，成為重災區。而一向熱心公益的啟德機械起重工程董事長胡漢龑（有「吊車大王」之稱）也挺身而出，不僅出動怪手、小山貓、水車，前進支援花蓮救災，還提供往生者家屬1萬元的資助，以及50萬物資。不過，這番行動卻遭到部分網友與名嘴質疑「只是擺拍」、「做秀」，讓他氣得連罵「超扯、超扯、超扯」。

胡漢龑29日在臉書火力全開，痛批部分酸民與名嘴，竟指控他與團隊赴花蓮光復鄉救災只是「擺拍」、「討拍」，讓他氣得連飆三句「超扯超扯超扯」，強調自己與同仁日夜奔波協助災民清理家園，卻遭抹黑是對所有救災人員的侮辱，「我決定不忍了！」

胡漢龑指出，公司出動兩台「小山貓」及吊車，自災後凌晨3點從竹北出發，輪番投入災區清理作業，協助居民處理厚重泥土與廢棄物，甚至還要幫忙救出陷入泥地動彈不得的怪手機具，現場居民也對團隊滿懷感激，還親送烤雞和瓶裝水慰勞，完全不是酸民口中的「作秀」。

胡漢龑痛斥，部分名嘴「只會出一張嘴」，卻不了解現場狀況的艱困，「請問你們為社會奉獻了什麼？」更公開影片反擊，呼籲外界「看清楚事實」，不要抹煞所有前線救災英雄的努力，公司不僅提供機具協助，還捐出50至80萬元物資與慰問金，全力支援災民，「不要污衊我們所有同仁！」

胡漢龑最後直言，救災需要的是行動而非冷嘲熱諷，呼籲酸民若有本事，「就一起凌晨三點出發、在泥地裡搬石頭」，別坐在螢幕前批評，「我們不是來作秀的，是來幫助災民的！」