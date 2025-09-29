伊朗400公斤濃縮鈾找到了？　納坦雅胡驚爆「掌握位置」已告知美國

▲以色列總理納坦雅胡。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）接受《福斯新聞》採訪時透露，該國已掌握伊朗藏匿約400公斤高濃度濃縮鈾的確切地點，並將相關情報與美國分享。

根據德新社（DPA）報導，納坦雅胡在採訪時表示，「我們當然知道它在哪裡，而且頗為了解它的位置。我們與美國分享了這項資訊。」被追問以色列是否計畫獲取這些濃縮鈾時，他僅強調，「我們必須持續對伊朗施加外交與經濟壓力，清楚表明我們不會容忍他們重啟製造核彈，以摧毀我國和你們國家的努力。」

與此同時，伊朗始終否認發展核武企圖，而聯合國則於28日恢復對伊朗的制裁。

國際原子能總署（IAEA）報告指出，今年夏初德黑蘭當局持有超過400公斤純度達60%的濃縮鈾，雖然製造核武必須將濃縮度提升至90%以上，但在美國與以色列6月聯合打擊福爾多（Fordo）、納坦茲（Natanz）、伊斯法罕（Isfahan）3大核設施之後，伊朗究竟還擁有多少濃縮鈾，以及相關設備是否依舊完好無損，依舊存在爭議。

▲ 美國打擊伊朗福爾多（Fordow）地下核設施前後的衛星影像。左圖6月20日，右圖6月22日。（圖／路透）