行動便當車4天發5700個畫面曝　暖心夫妻再調山貓+清洗機挺進

記者郭玗潔／花蓮報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，目前救災進入第7天。位於花蓮市的玄通神藝老闆夫妻從24日起，開始集結全台各處宮廟、工程行等多單位的愛心，25日帶著員工進入災區、提供機具清理淤泥，並沿著大街小巷發放便當，4天來已提供4700個便當，今天仍持續發放。



▲工藝店老闆夫妻集結大家愛心進入災區，從早忙到晚，4天發放4700個便當。（圖／玄通神藝直播台提供）

光復鄉23日遭洪水重創，老闆於24日親自到災區查看需求，集結宮廟、工程行等單位，並與指揮中心接洽，帶著物資前進災區，每日發放600到上千份便當，還自掏腰包捐慰問金給罹難者家屬。26日老闆發現災區物資暫時不缺，但迫切需要人力清淤泥，也需要山貓推土機械、抬斗卡車運輸等機具，才能暢通路線讓災民得到物資，27日一早便提供3台山貓、強力清洗機和清潔用品等到災區協助打掃，並持續每天中、晚發放便當，包含嘉義忠應堂提供的3600個便當，截至昨日為止共發放4700個便當。

老闆娘在臉書表示，他們發放愛心便當、清掃用具等物資，都是秉持要讓災民都能夠拿到，所以不管是車能開進去的、車不能開進去的災區，盡可能前往每條大街小巷，把便當、肉包、肉粽、麵包、飲料及礦泉水親自送到災民手上或是家門口。

老闆娘也感謝嘉義忠應堂、屏東田子清聖嚴、玄通優客愛心團隊、沙鹿紅毛井紫雲宮、萬茂工業有限公司、冠晨工程行、亞鴻電動工具行等單位，與他們一起為花蓮做愛心，「有你們真好，有你們讓花蓮溫暖起來 」。