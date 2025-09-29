　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

史上最大離職潮！川普大砍人力　美10萬公務員明將集體辭職

▲美國總統川普出席在紐約舉行的第80屆聯合國大會。（圖／路透）

▲ 川普政府透過精簡人力減少政府開支。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國川普政府持續大幅削減開支，即將迎來史上最大規模公務員離職潮，預估30日將有逾10萬名聯邦政府員工集體辭職，這是政府最新一波「延遲辭職計畫」（Deferred Resignation Program）行動一環。

《衛報》報導，國會面臨30日撥款截止期限，若未能達成協議恐引發政府關門危機。白宮也下令各聯邦機構擬定計畫，若兩黨未達成共識，應啟動大規模裁員。

接受延遲辭職計畫的員工描述，長達數月的「恐懼與威脅」令他們別無選擇，只能離開政府職位。聯邦緊急事務管理署（FEMA）一名資深員工表示，聯邦員工是為了使命而留下，「當他們的使命被剝奪，當他們成為代罪羔羊，當他們工作不穩定，連一點點工作與生活平衡都被奪走時，他們就會離開」，「這就是我離開的原因。」

根據參議院民主黨人7月發布的報告，這項離職計畫總成本高達148億美元，約20萬名員工在行政休假期間，可領取8個月全薪與福利。川普政府官員辯稱這筆支出是值得的，人事管理辦公室稱，一次性成本可降低政府長期支出，並批評公務員工作保障制度，主張政府應採用如同多數雇主「現代化且隨意雇用的架構」。

白宮發言人宣稱此計畫「對政府沒有額外成本」，因為員工無論如何都會領到薪資，並強調「這是史上最大且最有效的精簡員工計畫，每年將為政府節省280億美元」，預計透過延遲辭職、自願離職、人員流失及提前退休等計畫，共約27.5萬名員工將離開政府職位。

此外，數千名聯邦員工已因政府下令裁員被解雇，成為二戰以來聯邦文職雇員單年最大降幅。為保護就業前景，接受延遲離職的員工要求匿名受訪，希望未來仍可重返聯邦政府。

他們正面臨就業市場疲軟，8月失業率攀升至4.3%，創下2021年來新高；受川普關稅政策影響，僅新增2.2萬個工作機會。退伍軍人事務部一名員工感嘆，「這是非常哀傷的過程，我和許多同事原本希望在政府結束職業生涯。我們感覺和這項任務緊密相連，尤其是在退伍軍人事務部。」

美國行政管理和預算局主任沃特（Russell Vought）去年10月曾向聯邦員工表示，「當他們早上醒來時，我們希望他們不想去上班，因為他們越來越被視為反派。我們要斷絕他們的資金來源，讓他們陷入創傷。」農業部一名考古學家兼退伍軍人員工表示，「這是真實發生的事。我害怕去上班，擔心隔天就會被解雇，或以後再也不能上班了。」

代表聯邦員工的美國政府員工聯盟（AFGE）等工會已就延遲離職計畫提起訴訟，指控該計畫繞過國會授權、破壞政府機構法定職能，且將解雇當成威脅工具。聯盟主席凱利（Everett Kelley）2月曾表示，「削減敬業的職業聯邦員工將產生龐大意料外的後果，對依賴政府正常運作的美國民眾帶來混亂。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
344 1 7957 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
味全龍吳俊杰落淚！家族群組中見求救片　急請假衝回太巴塱
快訊／第18具遺體　身分確認！
台灣「鏟子超人」韓國人哭暈！　讚嘆：台灣人公民意識令人佩服
吳克群捐款被勸「捐對地方」　高EQ回應
「護目鏡超人來了！」　他扛1000支從台南出發

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

暴雨成災4死！美礦業小鎮「上千罐瓦斯」沖走亂漂　居民爬屋頂求救

博羅依颱風登陸！越南掀8公尺巨浪「1死12失蹤」　2.8萬人急撤

台灣「鏟子超人」韓國人哭暈！感動讚嘆：台灣人公民意識令人佩服

日15歲少年落軌身亡！乘客目睹他掉下去　交通大亂3.4萬人受影響

史上最大離職潮！川普大砍人力　美10萬公務員明將集體辭職

4台灣人在菲律賓被抓！　涉人口販運、偷渡、非法打工

他肛門塞入「一大罐香氛蠟燭」拔不出！　急診醫也傻眼

27歲女演員「空中飛人」當場墜地慘死！　80觀眾目睹死亡瞬間

玩手遊輸了！　巴基斯坦14歲少年「失控掃射」殺光全家人

俄被飛彈轟炸大停電！　停水斷網陷入一片漆黑

超荒謬！台中「重機具超人」花蓮被放鳥　急問：我們怎麼辦？

神救援！光復災民小腿感染「爛成腐肉」　高雄醫師當場開刀清創

「童童神起」回歸！挑戰aespa〈Whiplash〉　姜鎬童變「豬selle」喊：50幾歲也能成長

汪寄住阿公家每天早起散步　回來狂補眠「累得像狗一樣」

花蓮災後第6天！卓揆抵達前進協調所　與徐榛蔚交頭接耳討論災情

陳美鳳力挺陳謙文.方馨做公益　演唱會收入「捐給花蓮救災」

馬太鞍橋旁驚傳潰堤！花蓮光復志工急撤喊「快跑」　縣府澄清了

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

光復再傳潰堤！大喊快跑驚惶逃離畫面曝　縣府緊急說明

暴雨成災4死！美礦業小鎮「上千罐瓦斯」沖走亂漂　居民爬屋頂求救

博羅依颱風登陸！越南掀8公尺巨浪「1死12失蹤」　2.8萬人急撤

台灣「鏟子超人」韓國人哭暈！感動讚嘆：台灣人公民意識令人佩服

日15歲少年落軌身亡！乘客目睹他掉下去　交通大亂3.4萬人受影響

史上最大離職潮！川普大砍人力　美10萬公務員明將集體辭職

4台灣人在菲律賓被抓！　涉人口販運、偷渡、非法打工

他肛門塞入「一大罐香氛蠟燭」拔不出！　急診醫也傻眼

27歲女演員「空中飛人」當場墜地慘死！　80觀眾目睹死亡瞬間

玩手遊輸了！　巴基斯坦14歲少年「失控掃射」殺光全家人

俄被飛彈轟炸大停電！　停水斷網陷入一片漆黑

人生陪伴自己最久的是誰？　答案感動逾萬網友「要好好珍惜」

味全龍吳俊杰落淚！家族群組中見求救片　急請假衝回太巴塱

最美風景圖輯／「鏟子超人」持續挺進　大人小孩全出動

張信哲美國驚遇罕見怪風！　目睹「鍋碗瓢盆天上飛」傻眼了

守護花蓮居民安全！內政部邀專家研商治理對策　3招強化防災韌性

68歲婦僵硬手抖　竟是藥物引發「類巴金森氏症」

8連勝衝進季後賽！洋基外卡戰世仇紅襪　賈吉：我們準備好了

暴雨成災4死！美礦業小鎮「上千罐瓦斯」沖走亂漂　居民爬屋頂求救

快訊／加里洞遺體身分確認！為失聯者64歲農場員工

狗狗「168」獲救洗香香超淡定　見救牠特搜隊員立刻黏住狂撒嬌

【16歲汪受困4天】成功獲救！終於和主人相見❤️ #花蓮

國際熱門新聞

打賭扛4袋水泥！　男當場脊椎受損慘死

美商務部長：台灣晶片製造占全球95％　應變成美台各50％

日本人在名古屋幫花蓮募款！影片暖哭

即／日本羽田機場火災　多輛消防車趕往現場

他肛門塞入「一大罐香氛蠟燭」拔不出

川普大砍人力！　美10萬公務員明將集體辭職

iPhone 17狂刮傷！蘋果「用它」實測秒去痕

台灣「鏟子超人」感動韓媒　哭暈：佩服公民意識

美國以安全保護做交換　要台灣讓出晶片產能

俄被飛彈轟炸大停電！　停水斷網

摩門教總會會長尼爾森辭世　享壽101歲

男欠120元拒還　遭情侶聯手打死

27歲女演員「空中飛人」當場墜地慘死

飯店這一幕超毛　夫妻嚇爆：以為撞鬼

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

離開災區！鏟子超人「身上1物能丟就丟」超重要

「現金超人」現身光復鄉　災民感動淚

快停用！5大行動電源召回近8.8萬顆

航班突然提前15小時起飛！　乘客傻眼、客服冷回：不賠

花蓮光復重創6天　受災教師怒曝現場：完全沒看到國民黨的人

荒謬！台中「重機具超人」到花蓮被放鳥

光復「內陸海嘯」！酷的夢「涼山鬼」來了

孫生花蓮救災畫面曝光

台八男星外甥女遭77歲吊車司機「二度輾斃」心碎發聲

今變天！　午後雨區擴大

打賭扛4袋水泥！　男當場脊椎受損慘死

快訊／中央社記者謝幸恩涉黃國昌狗仔集團案　發出聲明請辭

台俄混血女星自爆「遭啦啦隊搶男友」給出3線索

影片打臉！縣府稱徐榛蔚助民眾脫困　卻被拍到「轉頭就走」

醫療車、義煮團進不去災區　花蓮縣回應

更多

最夯影音

更多
超荒謬！台中「重機具超人」花蓮被放鳥　急問：我們怎麼辦？

超荒謬！台中「重機具超人」花蓮被放鳥　急問：我們怎麼辦？
神救援！光復災民小腿感染「爛成腐肉」　高雄醫師當場開刀清創

神救援！光復災民小腿感染「爛成腐肉」　高雄醫師當場開刀清創

「童童神起」回歸！挑戰aespa〈Whiplash〉　姜鎬童變「豬selle」喊：50幾歲也能成長

「童童神起」回歸！挑戰aespa〈Whiplash〉　姜鎬童變「豬selle」喊：50幾歲也能成長

汪寄住阿公家每天早起散步　回來狂補眠「累得像狗一樣」

汪寄住阿公家每天早起散步　回來狂補眠「累得像狗一樣」

花蓮災後第6天！卓揆抵達前進協調所　與徐榛蔚交頭接耳討論災情

花蓮災後第6天！卓揆抵達前進協調所　與徐榛蔚交頭接耳討論災情

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面