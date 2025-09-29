史上最大離職潮！川普大砍人力　美10萬公務員明將集體辭職

▲ 川普政府透過精簡人力減少政府開支。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國川普政府持續大幅削減開支，即將迎來史上最大規模公務員離職潮，預估30日將有逾10萬名聯邦政府員工集體辭職，這是政府最新一波「延遲辭職計畫」（Deferred Resignation Program）行動一環。

《衛報》報導，國會面臨30日撥款截止期限，若未能達成協議恐引發政府關門危機。白宮也下令各聯邦機構擬定計畫，若兩黨未達成共識，應啟動大規模裁員。

接受延遲辭職計畫的員工描述，長達數月的「恐懼與威脅」令他們別無選擇，只能離開政府職位。聯邦緊急事務管理署（FEMA）一名資深員工表示，聯邦員工是為了使命而留下，「當他們的使命被剝奪，當他們成為代罪羔羊，當他們工作不穩定，連一點點工作與生活平衡都被奪走時，他們就會離開」，「這就是我離開的原因。」

根據參議院民主黨人7月發布的報告，這項離職計畫總成本高達148億美元，約20萬名員工在行政休假期間，可領取8個月全薪與福利。川普政府官員辯稱這筆支出是值得的，人事管理辦公室稱，一次性成本可降低政府長期支出，並批評公務員工作保障制度，主張政府應採用如同多數雇主「現代化且隨意雇用的架構」。

白宮發言人宣稱此計畫「對政府沒有額外成本」，因為員工無論如何都會領到薪資，並強調「這是史上最大且最有效的精簡員工計畫，每年將為政府節省280億美元」，預計透過延遲辭職、自願離職、人員流失及提前退休等計畫，共約27.5萬名員工將離開政府職位。

此外，數千名聯邦員工已因政府下令裁員被解雇，成為二戰以來聯邦文職雇員單年最大降幅。為保護就業前景，接受延遲離職的員工要求匿名受訪，希望未來仍可重返聯邦政府。

他們正面臨就業市場疲軟，8月失業率攀升至4.3%，創下2021年來新高；受川普關稅政策影響，僅新增2.2萬個工作機會。退伍軍人事務部一名員工感嘆，「這是非常哀傷的過程，我和許多同事原本希望在政府結束職業生涯。我們感覺和這項任務緊密相連，尤其是在退伍軍人事務部。」

美國行政管理和預算局主任沃特（Russell Vought）去年10月曾向聯邦員工表示，「當他們早上醒來時，我們希望他們不想去上班，因為他們越來越被視為反派。我們要斷絕他們的資金來源，讓他們陷入創傷。」農業部一名考古學家兼退伍軍人員工表示，「這是真實發生的事。我害怕去上班，擔心隔天就會被解雇，或以後再也不能上班了。」

代表聯邦員工的美國政府員工聯盟（AFGE）等工會已就延遲離職計畫提起訴訟，指控該計畫繞過國會授權、破壞政府機構法定職能，且將解雇當成威脅工具。聯盟主席凱利（Everett Kelley）2月曾表示，「削減敬業的職業聯邦員工將產生龐大意料外的後果，對依賴政府正常運作的美國民眾帶來混亂。」