政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「這是堰塞湖警報的聲音！」　行政院晚間公布正確音檔

請注意堰塞湖警報！ 花蓮鄉親請注意！我們希望大家都能了解「堰塞湖警報」的相關資訊，這對於保障您和家人的安全至關重要。 【警報發布時機】 當上游水位達到紅色警戒，農業部林保署會通知花蓮縣警察局民防管制中心，屆時鳳林、長橋及光復派出所將會同步發布警報。 【疏散方式】配合鄉公所、村里廣播系統以及警車、消防車的警報音進行疏散。 【如何辨識警報聲】 緊急警報聲： 警報音為「鳴5秒、停5秒」，重複9次，總共85秒。聽到警報請立即往高處或建築物二樓以上避難。 解除警報聲： 警報音為「一長鳴90秒」。

消防署發佈於 2025年9月28日 星期日

記者董美琪／綜合報導

花蓮光復鄉今（28）日因潛在堰塞湖潰堤消息傳出，一度引發恐慌。行政院表示，若發生緊急撤離，警政署將採海嘯警報方式播放：短鳴5秒、停5秒，再短鳴5秒，共15秒，循環9次。聽到警報的人應立即前往高處或二樓避難。

中央災害應變中心調查後指出，目前湖水並未大量下泄，也未出現崩塌跡象，暫時不會造成危險；當地仍維持紅色警戒，未來若需要疏散，也會沿用同樣警報方式。

▲▼光復鄉傳警報聲 。（圖／地方中心翻攝）

▲光復鄉傳警報聲。（圖／地方中心翻攝）

行政院發言人李慧芝說，林務局持續監測河床狀態，一旦出現緊急狀況，警政署會立即播放警報，提醒居民、志工及重建人員注意安全。影片指出，上游水位達紅色警戒需撤離時，林務局會通知花蓮縣警察局民防管制中心，由管制中心統一發布警報，同步通知鳳林、長橋、光復等派出所。

此外，當接到農業部或CBS通報警報時，鄉公所、村里廣播系統、警車、消防車及垃圾車都會同步播放。警報範圍約半徑1.5公里，民眾聽到應立即避難，沒聽到的人不要相信謠言。解除警報時，會以長音90秒提示結束。

▲▼內政部：強化警報系統，因專家建議與海嘯情境類似，暫時比照海嘯警報，確保緊急時，能以警報音即時提醒居民與志工。（圖／內政部）

【如何辨識警報聲】
緊急警報聲： 警報音為「鳴5秒、停5秒」，重複9次，總共85秒。聽到警報請立即往高處或建築物二樓以上避難。
解除警報聲： 警報音為「一長鳴90秒」。

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖23日溢流重創光復區。花蓮縣政府28日宣布，由於災區仍須復原及防備後續災情，光復鄉明日（29日）停止上班、停止上課。

