「這是堰塞湖警報的聲音！」　行政院晚間公布正確音檔

花蓮光復鄉今（28）日因潛在堰塞湖潰堤消息傳出，一度引發恐慌。行政院表示，若發生緊急撤離，警政署將採海嘯警報方式播放：短鳴5秒、停5秒，再短鳴5秒，共15秒，循環9次。聽到警報的人應立即前往高處或二樓避難。

中央災害應變中心調查後指出，目前湖水並未大量下泄，也未出現崩塌跡象，暫時不會造成危險；當地仍維持紅色警戒，未來若需要疏散，也會沿用同樣警報方式。

行政院發言人李慧芝說，林務局持續監測河床狀態，一旦出現緊急狀況，警政署會立即播放警報，提醒居民、志工及重建人員注意安全。影片指出，上游水位達紅色警戒需撤離時，林務局會通知花蓮縣警察局民防管制中心，由管制中心統一發布警報，同步通知鳳林、長橋、光復等派出所。

此外，當接到農業部或CBS通報警報時，鄉公所、村里廣播系統、警車、消防車及垃圾車都會同步播放。警報範圍約半徑1.5公里，民眾聽到應立即避難，沒聽到的人不要相信謠言。解除警報時，會以長音90秒提示結束。

