政治 政治焦點 國會直播 專題報導

張亞中辯論會狂嗆郝龍斌　謝寒冰揭策略：大家是去看你的秀

▲張亞中出席國民黨主席辯論會。（圖／記者林敬旻攝）

▲張亞中於辯論會中緊咬郝龍斌。（圖／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

國民黨主席辯論會第二場日前登場，候選人郝龍斌宣布，自己不會拿黨主席做跳板，未來不參選總統、縣市首長、立委，或放入不分區名單，還邀請其他候選人共同立誓，候選人鄭麗文與羅智強也紛紛表示不會參選，張亞中對此批評，「郝市長的言論充滿虛假」「想選卻選不上」，卻還想沽名釣譽。名嘴謝寒冰分析張亞中戰略，其實辯論期間很少人會仔細去聽說話內容，「有時候就是去看你的秀，現場氣勢如何展現出來。」而張的策略成功吸引了大眾目光。

郝龍斌交叉詰問時宣稱，自己不會將黨主席之位當作跳板，不會參選總統、縣市首長跟立委，也不會把自己放入不分區立委的名單中，「我相信只有這樣，才能得到所有、黨內同志對你的信服，只有這樣，我們未來在主導黨內提名的時候能夠順利進行。」張亞中則狠酸，「我很抱歉的要講，剛剛郝市長的發言其實充滿著虛假，他是因為自己知道不可能參選總統、立委」，才要求其他人做出相同表述。他認為，只要符合制度條件，所有國民黨人士都可以參選，最後做出決定的是人民，「你們2028年根本就選不上，還要在這邊沽名釣譽」。

謝寒冰分析，張亞中這樣做的目的可能是一種策略運用，其實大家都很清楚，辯論期間很少人會仔細去聽說話內容，「有時候就是去看你的秀，現場氣勢如何展現出來」。辯論會結束後，很多人在網路上聲援張亞中，他認為，張亞中的策略成功吸引了大眾目光。

至於郝龍斌宣示不參選總統或立委，謝寒冰認為，未來3年的變數還太多，很難預測未來發展，因為總統立委選舉是在3年後，「說不會參選總統跟立委也過於武斷，還有三年多啊！當初高雄市長提名時，韓國瑜應該都不知道自己要參選，甚至也所有人都覺得他會輸，侯友宜剛選完新北時氣勢多強，結果不到半年後氣勢雪崩。」

09/28 全台詐欺最新數據

國民黨黨主席選舉張亞中郝龍斌謝寒冰

