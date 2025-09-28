　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

關山鯊魚公園連假辦活動　超過千人闖關尋寶逛市集

▲關山鯊魚公園連假辦活動。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲關山鯊魚公園連假辦活動。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

陪伴台東關山地區許多大、小朋友超過30年的「鯊魚公園」上個月「華麗變身」，雖然昔日明顯地標大鯊魚溜滑梯如今瘦身成為小鯊魚，但不變的是充斥園區的歡笑聲。來自各地的遊客對這座小而巧的親子共融公園留下深刻印象，教師節三天連假關山鎮公所舉辦青年創業育成逐夢基地建構計劃活動，邀請全家扶老攜幼一起來鯊魚公園歡喜探險闖關趣。28日活動推出教師節限定，老師憑證即可兌換活動紀念方巾。

關山鎮長彭成豐上任後積極爭取經費，將原本的鯊魚公園重新改頭換面，不僅打造成為全新的共融公園，更兼具成為青年創業育成的築夢基地。選在教師節連假的週休假日舉辦青創基地落成市集，第一天湧入超過千人差點「擠爆」園區。現場設置專屬版面的「拍貼機」，大人帶著小朋友擠眉弄眼就是想留下不一樣的畫面。築夢基地落成市集活動週日還有一天，關山鎮公所呼籲把握機會感染鯊魚的夏夜樂章。

鯊魚公園活動時間下午四點才開始進行，但有不少人頂著艷陽提早就來到會場。而市集裡攤位吃喝玩樂琳瑯滿目，有呈現創意設計風格的、也有走文青路線的。市集活動持續到晚上九點，歌手輪番上場連台下的觀眾都忍不住跑到台前跟著節奏舞動起來。關山鎮長彭成豐來到現場瞬間感受到參與者的熱情，園區內設計各種闖關任務藉以收集活動代幣，只要集滿3枚即可參加扭蛋一次，排隊等待的人龍臉上均露出期待的表情。

此次活動設計5種互動型任務，完成者就能獲得代幣連現場消費都算是購買型任務之一。身體彩繪體驗反應熱烈還得發起號碼牌，手上或臉上彩繪蜘蛛人、鯊魚、花仙子等造型讓小朋友表示不洗澡了就是要留下來。小丑爸爸氣球樂園排隊等待長長的隊伍，看著小朋友超等待的神情讓小丑笑說真想多出兩隻手來幫忙折氣球。彭成豐表示，鯊魚公園延續在地人對公園的記憶，公園內有小型聚會廣場和擺攤空間作為提供節慶活動、藝術表演或青創市集的場域，啟用後已成為關山鎮民和遊客的新景點，藉由活動機會讓大家看到關山正在往美好的方向逐漸前進。

▲關山鯊魚公園連假辦活動。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲關山鯊魚公園連假辦活動。（圖／記者楊晨東翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
328 1 7395 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
2比基尼正妹衝浪　遭離岸流沖走體力不支
光復警報誤響！八炯被拍「推獨輪車逃命」
快訊／戴資穎重返球場！　比賽畫面曝光
孫生踢館遭蹦闆狠噴！意外爆「私下酒店對話」
快訊／台東縣政府宣布：2村明日繼續停班停課

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東縣明年起教師節禮金2000元、學童午餐免付

守護不只治安　知本警與社福共築社區安全網

風箏飛舞迎秋風　成功警把握人潮宣導交安與防詐

大武警分局攜手台東監理站　嚴查遊覽車與改裝車守護連假交通

快訊／台東縣政府宣布：2村明日繼續停班停課

關山鯊魚公園連假辦活動　超過千人闖關尋寶逛市集

北台灣唯一聖蹟祭典在龍潭　蘇俊賓體驗古禮送聖蹟十分感動

北區國稅局租稅宣導健走　逾2千民眾捐發票同享運動樂活

「2025桃園星人秀」參賽激烈　決賽成績揭曉

兩岸精品咖啡交流合作　嘉義孵化獸攜手雷霆山咖啡簽約授權

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

前行政院長張俊雄辭世　兒子曝最後一刻「睡夢中安詳離開」

「花蓮就是家一定要幫忙」烏克蘭網紅變鏟子超人　衝製麵行搬淤泥

台東縣明年起教師節禮金2000元、學童午餐免付

守護不只治安　知本警與社福共築社區安全網

風箏飛舞迎秋風　成功警把握人潮宣導交安與防詐

大武警分局攜手台東監理站　嚴查遊覽車與改裝車守護連假交通

快訊／台東縣政府宣布：2村明日繼續停班停課

關山鯊魚公園連假辦活動　超過千人闖關尋寶逛市集

北台灣唯一聖蹟祭典在龍潭　蘇俊賓體驗古禮送聖蹟十分感動

北區國稅局租稅宣導健走　逾2千民眾捐發票同享運動樂活

「2025桃園星人秀」參賽激烈　決賽成績揭曉

兩岸精品咖啡交流合作　嘉義孵化獸攜手雷霆山咖啡簽約授權

台東縣明年起教師節禮金2000元、學童午餐免付

4條親子必玩阿里山步道！看千年巨木、雲海　再住海拔最高飯店

《泥娃娃》驚悚童謠太可怕！觀眾嚇到哭「慘遭永久封印」　詭異血衣女現身台中

杜汶澤首演大反派…硬上莊凱勛妻　駁二驚見「五星旗車」民眾反應曝

守護不只治安　知本警與社福共築社區安全網

光復警報誤響！網紅被拍「推獨輪車逃命」：怎麼拍到這麼狼狽的我

羅戈7局續寫神奇、岳政華兩分砲建功　兄弟4比0樂天橫掃天王山之戰

風箏飛舞迎秋風　成功警把握人潮宣導交安與防詐

快訊／永遠的羽球天后戴資穎回來了　鬥拍總決賽親上陣領軍奪勝

大武警分局攜手台東監理站　嚴查遊覽車與改裝車守護連假交通

舒淇奪釜山影展最佳導演！　甜謝馮德倫：娶了不常在家的女人

地方熱門新聞

高中生全體留下救災：來幫忙是對的

張俊雄辭世　兒子曝「睡夢中安詳離開」

數百噸垃圾被沖到這個村　空拍慘況曝

男童光復站發麵包　9萬網讚：根本天使

嘉義移民署揭發　高雄SPA會館涉嫌性交易

台東2村明日繼續停班停課

苗栗晚間傳巨響！居民嚇壞「以為爆炸」

獨／亞洲車神陳和皇送物資合力拉泡水車

一般車輛禁止進入！光復鄉2時段交通管制

3千信眾護駕266尊海內外土地公聚桃園

即／徐榛蔚宣布開立賑災專戶、物資捐贈窗口

搶攻頂級客！全台最高健檢中心 結合五星飯店、米其林餐

2025桃園萬聖城10/25-11/2　桃園藝文廣場登場

孔廟秋祭釋奠延續百年文化教育是城市永續基石

更多熱門

相關新聞

從台東上火車！乘客穿雨鞋「整齊坐一排」

從台東上火車！乘客穿雨鞋「整齊坐一排」

花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖23日發生溢流，大量泥水沖入光復鄉。這幾天有許多熱心民眾都決定到現場幫忙，有些人自備鏟子、器具，也有人特意購買雨鞋、雨靴前往災區。就有網友在臉書上分享一張照片，畫面讓許多人感動直呼，「謝謝你們」、「台灣最美的風景，無名英雄」。

台東河床驚見赤裸女屍 「頭部重創」

台東河床驚見赤裸女屍 「頭部重創」

南橫斷了！台東2村明天停班停課

南橫斷了！台東2村明天停班停課

台東縣稅務局募1.4萬張發票助弱勢

台東縣稅務局募1.4萬張發票助弱勢

關鍵字：

鯊魚公園關山台東

讀者迴響

熱門新聞

潰堤「撤離簡訊曝光」　2關鍵字難判危險性

即／光復再傳潰堤！大喊快跑驚惶逃離畫面曝

軍人妻抱3子洪水中　1歲娃躲衣櫃心酸照片曝

馬太鞍「全村的希望」！大馬村村長即時撤村　正確應變過程獲讚

誆包養會送手機　運將激戰少女後放生北捷挨告

「義煮團白飯車」遭攔阻！他愣：今晚1萬個便當恐沒了

「鏟子超人」買不到車票回家！台鐵「1廣播」瞬間淚崩

光復災民怒吼：官員只會來打卡

鏟子超人情侶檔忙一天　「4字心得」曝光

光復「內陸海嘯」！酷的夢「涼山鬼」來了

徐榛蔚沿街慰問僅跳過他家！張峻：失落

《中文怪物》狄伯仁爆紅！網曝是「600萬模具廠老闆」

可能有雙颱！　最新預測曝

「Creatrip購物商城」宣布：10/22結束服務

光復站到了！列車長突廣播1段話　鏟子超人全哭了

更多

最夯影音

更多
軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝
57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

前行政院長張俊雄辭世　兒子曝最後一刻「睡夢中安詳離開」

前行政院長張俊雄辭世　兒子曝最後一刻「睡夢中安詳離開」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面