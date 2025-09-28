關山鯊魚公園連假辦活動　超過千人闖關尋寶逛市集

▲關山鯊魚公園連假辦活動。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

陪伴台東關山地區許多大、小朋友超過30年的「鯊魚公園」上個月「華麗變身」，雖然昔日明顯地標大鯊魚溜滑梯如今瘦身成為小鯊魚，但不變的是充斥園區的歡笑聲。來自各地的遊客對這座小而巧的親子共融公園留下深刻印象，教師節三天連假關山鎮公所舉辦青年創業育成逐夢基地建構計劃活動，邀請全家扶老攜幼一起來鯊魚公園歡喜探險闖關趣。28日活動推出教師節限定，老師憑證即可兌換活動紀念方巾。

關山鎮長彭成豐上任後積極爭取經費，將原本的鯊魚公園重新改頭換面，不僅打造成為全新的共融公園，更兼具成為青年創業育成的築夢基地。選在教師節連假的週休假日舉辦青創基地落成市集，第一天湧入超過千人差點「擠爆」園區。現場設置專屬版面的「拍貼機」，大人帶著小朋友擠眉弄眼就是想留下不一樣的畫面。築夢基地落成市集活動週日還有一天，關山鎮公所呼籲把握機會感染鯊魚的夏夜樂章。



鯊魚公園活動時間下午四點才開始進行，但有不少人頂著艷陽提早就來到會場。而市集裡攤位吃喝玩樂琳瑯滿目，有呈現創意設計風格的、也有走文青路線的。市集活動持續到晚上九點，歌手輪番上場連台下的觀眾都忍不住跑到台前跟著節奏舞動起來。關山鎮長彭成豐來到現場瞬間感受到參與者的熱情，園區內設計各種闖關任務藉以收集活動代幣，只要集滿3枚即可參加扭蛋一次，排隊等待的人龍臉上均露出期待的表情。



此次活動設計5種互動型任務，完成者就能獲得代幣連現場消費都算是購買型任務之一。身體彩繪體驗反應熱烈還得發起號碼牌，手上或臉上彩繪蜘蛛人、鯊魚、花仙子等造型讓小朋友表示不洗澡了就是要留下來。小丑爸爸氣球樂園排隊等待長長的隊伍，看著小朋友超等待的神情讓小丑笑說真想多出兩隻手來幫忙折氣球。彭成豐表示，鯊魚公園延續在地人對公園的記憶，公園內有小型聚會廣場和擺攤空間作為提供節慶活動、藝術表演或青創市集的場域，啟用後已成為關山鎮民和遊客的新景點，藉由活動機會讓大家看到關山正在往美好的方向逐漸前進。

