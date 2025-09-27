從台東上火車！乘客穿雨鞋「整齊坐一排」　3萬人讚爆：最美風景

▲照片吸引超過3萬人按讚。（圖／網友「Kenny Chung」授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖23日發生溢流，大量泥水沖入光復鄉。這幾天有許多熱心民眾都決定到現場幫忙，有些人自備鏟子、器具，也有人特意購買雨鞋、雨靴前往災區。就有網友在臉書上分享一張照片，畫面讓許多人感動直呼，「謝謝你們」、「台灣最美的風景，無名英雄」。

網友「Kenny Chung」今天一早就在臉書社團「台東大小事」上貼出照片，從畫面可見，火車上的整排乘客都穿著雨鞋，雖然顏色、款式各有不同，但都同樣展現出溫暖的一面。這名網友也在文中補充，這是「去光復的火車上，台東是起始站」。

照片曝光後，吸引超過3萬人按讚，不少網友也表示，「這畫面真的太美好，感謝大家」、「英勇的戰靴，謝謝你們」、「超級棒的！真的非常感謝大家的幫忙，好感動」、「一張簡單的照片感受到滿滿的善良與愛，這就是我們的家我們的台灣」、「謝謝你們！你們都是超人」、「這些雨鞋的價值超越世上任何球鞋的價值～人情味無價」、「讓人掉眼淚的畫面」。

除此之外，本站今報導「連假首日！光復市區湧數千志工 百公尺『鏟子超人』人龍畫面曝」，許多來自台灣各地的「鏟子超人」、「雨鞋超人」，都紛紛前往光復鄉協助救災，光復車站外人潮不斷，且幾乎每個人身上都是裝備，讓人感到暖心。