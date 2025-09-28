10歲起遭變態母性侵！男懷疑「弟弟是他兒子」　法院認證了

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國拉斯維加斯發生一起離譜亂倫案，26歲男子羅根．吉佛德（Logan Gifford）自幼年遭母親性侵，懷疑他16歲的弟弟實際上是他的「親生兒子」，今年稍早提起訴訟，要求法官下令進行高級DNA測試。法院近日裁定他成為弟弟的法定監護人，不過DNA檢測未能取得結論。

《每日郵報》報導，羅根自10歲起持續遭母親朵琳（Doreene Gifford）性侵，16歲時鼓起勇氣報案。他懷疑現年16歲的弟弟可能是自己的親生兒子，但DNA檢測結果顯示，他與生父西奧多（Theodore Gifford）和弟弟的親子關係吻合度都高達99.9%。

家事法庭法官奧喬亞（Vincent Ochoa）24日表示，DNA檢測無法確定兩人之中誰是父親。但因西奧多拒絕參與訴訟程序，法官最終裁定羅根為弟弟的法定父親，「我無法強制一個不願參與的人成為父親，這是我們唯一的解決方案。」

朵琳於2015年因性侵罪名成立，被判處8至20年有期徒刑，目前已假釋並登記為性犯罪者，居住在麻薩諸塞州。她在聽證會上坦承，「我從未懷疑西奧多不是孩子的父親，但我在精神、身體和情感上都無法繼續承受這起案件。」

律師在法庭上表示，進行進一步DNA檢測毫無意義，因實驗室稱已經沒有任何準確度更高的可行選項。聽證會結束後，羅根也稱他已準備好放下這起案件。

羅根公開這段過去是為鼓勵更多男性性侵受害者，如今歷經創傷後重新出發，目前在內華達州從事政治工作。他的弟弟患有身心障礙，而羅根早在法院裁決前便承擔照顧弟弟的責任，稱自己一直覺得對弟弟「有責任」。