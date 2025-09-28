花蓮災後第6天！卓揆抵達前進協調所　與徐榛蔚交頭接耳討論災情

地方中心／花蓮報導

花蓮光復鄉災情進入第6天，行政院長卓榮泰今(28日)抵達前進協調所視察進度，聽取最新救災情形說明；花蓮縣長徐榛蔚也出席，並坐在卓榮泰身邊，兩人一碰面就交頭接耳討論災情。

▲行政院長卓榮泰與花蓮縣長徐榛蔚抵達前進協調所聽取災情說明，2人交頭接耳討論災情。（圖／地方中心翻攝）

中央災害應變中心統計，馬太鞍溪堰塞湖溢流造成光復鄉淪為重災區，截至28日上午9時整，死亡人數17人、失聯人數7人、受傷人數共93人。

卓榮泰在災後第2天到花蓮勘災時，在前進指揮所與藍營立委傅崐萁發生衝突。傅發言時不斷強調責任歸屬問題、抱怨網軍攻擊；卓揆則回應「救災優先，要追究責任之後再來」，隨後轉身離開，雙方不歡而散，火藥味十足。

今災後第6天，卓揆再度現身前進協調所，而傅崐萁的妻子、花蓮縣長徐榛蔚也出席，並坐在卓揆身旁，兩人見面後先握手致意，隨後交頭接耳討論災情，並聽取救災情形說明報告，氣氛已不若先前緊張。

此外，昨(27日)花蓮縣府召開記者會說明災情時，因徐榛蔚不在場，引發媒體不滿，一度質疑中央、地方在救災上不同調，有如多頭馬車，是否能一同召開記者會統一說明？今卓揆與徐榛蔚同框，基層人員也盼中央與地方能夠齊心，共同面對、解決光復鄉的災情。

▲花蓮災情第6天，行政院長卓榮泰抵達前進協調所。（圖／地方中心翻攝）