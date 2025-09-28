　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中21歲女枯瘦脫皮亡　鄰驚曝「屎尿味→變樟腦味」回想發毛

▲▼台中拘禁案,爸爸。（圖／記者許權毅攝）

▲台中拘禁女兒案，媽媽詹女遭收押，爸爸陳男（深藍衣者）10萬交保。（圖／民眾提供）

記者董美琪／綜合報導

台中大甲區一名年輕陳姓女子，近日被發現陳屍家中，身形明顯消瘦，死亡多時才曝光。鄰居回憶，事發前幾天曾在中庭聞到刺鼻惡臭，最初以為是有人在花圃施肥，沒想到幾天後味道變成濃烈的樟腦味，如今才懷疑當時是為了遮掩屍體腐敗氣味。

這起事件在25日由陳女父親向派出所報案揭發，警方趕赴現場時，發現遺體已有脫皮現象，立即成立專案小組介入偵辦。檢警調查認為，詹姓母親涉嫌私行拘禁致人於死，罪嫌重大，且有湮滅證據、逃亡與串供風險，因此向法院聲請羈押禁見。台中地院法官審酌後，裁定詹女羈押兩個月並禁止通信接見。

至於陳姓父親，檢方傳喚後依妨害自由罪改列被告，並諭令10萬元交保，同時限制出境與出海。警方調查指出，死者是家中次女，原本就讀大學但已休學，與父母同住，姊姊表示近期未察覺異狀。初步相驗雖未發現明顯外傷，但死者營養不良且已死亡多日，案情疑點重重。

詹姓母親辯稱，女兒日前將房門反鎖，自己多日未見情況異常，持鑰匙打開後才發現女兒倒臥床上，否認有囚禁或虐待行為。檢警目前已採集現場跡證，並會同法醫進行解剖鑑定，以釐清真正死因與案情經過。

根據《中時新聞網》報導，鄰居想起上週中庭一度飄出強烈惡臭，起初大家以為只是樓上花圃在施有機肥，但那股氣味中夾雜著明顯的「屎尿味」，相當刺鼻。沒多久，現場又出現濃厚的樟腦氣味，當時並未多加留意。如今命案曝光，居民才驚覺，先前嗅到的異味極可能是屍體腐敗所散發，後來的樟腦味則疑似為了掩蓋屍臭而刻意灑放，回想起來令人發毛。

推薦閱讀►►►

控制欲虎媽把「女兒鎖房間5天」吃喝都不管　爸聞異味破門驚見屍體
虎媽不當管教21歲女兒！疑長期營養不良餓死　採集胃部殘渣化驗
恐怖虎媽是累犯！20年前虐婆婆不給飯吃　「驚世媳婦」又害死女兒
台中虎媽拘禁21歲女兒致死　疑高中室友驚爆悲慘內幕

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
462 3 5965 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「10月有3周放3天」像試辦周休三日！　網讚：上班族很需要

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中21歲女枯瘦脫皮亡　鄰驚曝「屎尿味→變樟腦味」回想發毛

快訊／連假夜不平靜！彰化二林市場竄火　波及店家消防急搶救

快訊／酒測超標3倍！貨車「毀滅性追撞」台中嬤　送醫不治

花蓮堰塞湖溢流「新增1失聯」！男離開收容所失蹤3天　累計7失聯

沈慶京爆台大教授索賄！黃國昌批「檢裝沒聽到」　北檢：早已分案

快訊／北市內湖木造房屋起火！　警消動員80人射水灌救

快訊 ∕ 女山友獨攀雪山摔落山溝骨折　空勤黑鷹直升機吊掛送醫

快訊／「小沂」乾姑丈找到了！遺體漂流40公里　河床上被尋獲

鏟子超人情侶忙一天「4字心得」曝！傍晚災區國軍、義工陸續撤退

台中老婦回家經過「魔鬼坡」！連摔2次爬不起來　送醫搶救不治

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

「花蓮就是家一定要幫忙」烏克蘭網紅變鏟子超人　衝製麵行搬淤泥

屏東特搜60小時救援！　泥濘中爬行前進救女童老婦 ：不敢鬆懈

周興哲「攻蛋前失聲」緊急打針！　曝護理師也是歌迷：沒有要聽你唱對嘴XD

台中21歲女枯瘦脫皮亡　鄰驚曝「屎尿味→變樟腦味」回想發毛

快訊／連假夜不平靜！彰化二林市場竄火　波及店家消防急搶救

快訊／酒測超標3倍！貨車「毀滅性追撞」台中嬤　送醫不治

花蓮堰塞湖溢流「新增1失聯」！男離開收容所失蹤3天　累計7失聯

沈慶京爆台大教授索賄！黃國昌批「檢裝沒聽到」　北檢：早已分案

快訊／北市內湖木造房屋起火！　警消動員80人射水灌救

快訊 ∕ 女山友獨攀雪山摔落山溝骨折　空勤黑鷹直升機吊掛送醫

快訊／「小沂」乾姑丈找到了！遺體漂流40公里　河床上被尋獲

鏟子超人情侶忙一天「4字心得」曝！傍晚災區國軍、義工陸續撤退

台中老婦回家經過「魔鬼坡」！連摔2次爬不起來　送醫搶救不治

浣熊「還在海上亂跑」詭轉圈　太平洋雙中颱！博羅伊登陸

徐榛蔚挨家挨戶慰問「唯獨跳過他家」！議長張峻嘆：感動變失落

台中21歲女枯瘦脫皮亡　鄰驚曝「屎尿味→變樟腦味」回想發毛

志工超人去光復前看這　「救災整合地圖」一覽交通、廁所、求救點

泥流把數百噸垃圾沖到這！　空拍曝光慘變「垃圾村」

馬太鞍溪堤防疑未修好？　水利署嚴正澄清：7月已修復

《中文怪物》更新時間變了！　酷認「團隊無法負荷」：請多多包涵

秋遊烏來新玩法！雲仙樂園夜探森林+星空餐桌　馥蘭朵SPA養生優惠

外媒曝遊戲巨頭EA被收購？估值破1.6兆　或成史上最大槓桿收購案

【救災前線】再添生力軍！800台高壓水槍抵達花蓮光復鄉

社會熱門新聞

軍人妻抱3子洪水中　1歲娃躲衣櫃心酸照片曝

台中老婦回家經過「魔鬼坡」！連摔2次不治

鏟子超人情侶檔忙一天　「4字心得」曝光

「小沂」乾姑丈找到了！遺體漂流40公里被尋獲

超人大學生曝光！勇渡「內陸海嘯」救出4母子

「惡臭→樟腦味」！鄰居回想全身發毛

少年董淪通緝犯　豪宅養「酒店紅牌」小三

光復阿嬤見「內陸海嘯」喊完了　孫跳水救人

快訊／彰化二林市場竄火　消防急搶救

花蓮堰塞湖溢流「新增1失聯」！男離開收容所失蹤

即／尋獲1女遺體！民宅灌2m高泥沙被活埋　

女控訴遭淫師誘姦　還強拍裸照還逼墮胎

女按摩師「手拉坏」按摩男客　半年被查兩次恐斷水電

徐榛蔚在這裡！　花蓮縣府解答了

更多熱門

相關新聞

搶攻頂級客！全台最高健檢中心 結合五星飯店、米其林餐

搶攻頂級客！全台最高健檢中心 結合五星飯店、米其林餐

看好預防醫學的市場潛力，有診所業者在台中打造號稱「全台最高」的健檢中心。該中心座落於43層樓高，不僅擁有絕佳視野，更跨界與五星級飯店及米其林推薦餐廳合作，主打頂級客製化服務，搶攻高端健康管理市場。

酒測超標3倍！貨車「毀滅性追撞」嬤不治

酒測超標3倍！貨車「毀滅性追撞」嬤不治

台中老婦回家經過「魔鬼坡」！連摔2次不治

台中老婦回家經過「魔鬼坡」！連摔2次不治

快訊／連假第一天！59歲男登長壽山猝死

快訊／連假第一天！59歲男登長壽山猝死

災區指名「台中名產」　老牌餅店豪捐1.5萬片太陽餅

災區指名「台中名產」　老牌餅店豪捐1.5萬片太陽餅

關鍵字：

台中虎媽拘禁大甲

讀者迴響

熱門新聞

軍人妻抱3子洪水中　1歲娃躲衣櫃心酸照片曝

台中老婦回家經過「魔鬼坡」！連摔2次不治

《黑澀會》薔薔真的脫光！

鏟子超人情侶檔忙一天　「4字心得」曝光

張俊雄辭世　兒子曝「睡夢中安詳離開」

鏟子超人赴花蓮巧遇爸爸　才知他也跑來救災

「小沂」乾姑丈找到了！遺體漂流40公里被尋獲

「10月有3周放3天」像試辦周休三日！

快訊／行政院：花蓮救災物資暫停募集

1天撤8000人太難！粉專曝「高雄1小時就撤光」狠酸

高中生全體留下救災：來幫忙是對的

外籍鏟子超人救災喊：我住花蓮　身分被神出

男童光復站發麵包　9萬網讚：根本天使

有錢人逛街6特徵　一眼看出鈔能力

家家談花蓮救災慘遭炎上　首露面二度道歉

更多

最夯影音

更多
軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝
全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

「花蓮就是家一定要幫忙」烏克蘭網紅變鏟子超人　衝製麵行搬淤泥

「花蓮就是家一定要幫忙」烏克蘭網紅變鏟子超人　衝製麵行搬淤泥

屏東特搜60小時救援！　泥濘中爬行前進救女童老婦 ：不敢鬆懈

屏東特搜60小時救援！　泥濘中爬行前進救女童老婦 ：不敢鬆懈

周興哲「攻蛋前失聲」緊急打針！　曝護理師也是歌迷：沒有要聽你唱對嘴XD

周興哲「攻蛋前失聲」緊急打針！　曝護理師也是歌迷：沒有要聽你唱對嘴XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面