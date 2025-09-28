台中21歲女枯瘦脫皮亡　鄰驚曝「屎尿味→變樟腦味」回想發毛

▲台中拘禁女兒案，媽媽詹女遭收押，爸爸陳男（深藍衣者）10萬交保。（圖／民眾提供）



記者董美琪／綜合報導

台中大甲區一名年輕陳姓女子，近日被發現陳屍家中，身形明顯消瘦，死亡多時才曝光。鄰居回憶，事發前幾天曾在中庭聞到刺鼻惡臭，最初以為是有人在花圃施肥，沒想到幾天後味道變成濃烈的樟腦味，如今才懷疑當時是為了遮掩屍體腐敗氣味。

這起事件在25日由陳女父親向派出所報案揭發，警方趕赴現場時，發現遺體已有脫皮現象，立即成立專案小組介入偵辦。檢警調查認為，詹姓母親涉嫌私行拘禁致人於死，罪嫌重大，且有湮滅證據、逃亡與串供風險，因此向法院聲請羈押禁見。台中地院法官審酌後，裁定詹女羈押兩個月並禁止通信接見。

至於陳姓父親，檢方傳喚後依妨害自由罪改列被告，並諭令10萬元交保，同時限制出境與出海。警方調查指出，死者是家中次女，原本就讀大學但已休學，與父母同住，姊姊表示近期未察覺異狀。初步相驗雖未發現明顯外傷，但死者營養不良且已死亡多日，案情疑點重重。

詹姓母親辯稱，女兒日前將房門反鎖，自己多日未見情況異常，持鑰匙打開後才發現女兒倒臥床上，否認有囚禁或虐待行為。檢警目前已採集現場跡證，並會同法醫進行解剖鑑定，以釐清真正死因與案情經過。

根據《中時新聞網》報導，鄰居想起上週中庭一度飄出強烈惡臭，起初大家以為只是樓上花圃在施有機肥，但那股氣味中夾雜著明顯的「屎尿味」，相當刺鼻。沒多久，現場又出現濃厚的樟腦氣味，當時並未多加留意。如今命案曝光，居民才驚覺，先前嗅到的異味極可能是屍體腐敗所散發，後來的樟腦味則疑似為了掩蓋屍臭而刻意灑放，回想起來令人發毛。

