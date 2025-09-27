台中老婦回家經過「魔鬼坡」！連摔2次爬不起來　送醫搶救不治

▲老婦人在住家附近陡坡的巷弄摔倒不起，被民眾發現後扶起叫救護車送醫，但仍不治身亡。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者 李陳信得／台中報導

台中市東勢區一名78歲老婦人上月24日晚間走在回家的路上時，因下雨道路濕滑、且又是巷弄內的陡坡，不慎連兩次摔倒雖經民眾發現送醫救治後仍不治身亡。家屬事發後積極向有關單位改善這不安全的巷弄道路，日前經市議員介入和當地東勢區公所等單位會勘增設警示牌及安全措施。林姓居民說，希望母親的不幸能夠換得大家用路的安全。

受害家屬林姓男子表示，東勢區中正二巷是60年的老巷道，巷道有T字路口，斜坡且陡，視線有死角，沒有廣角鏡，夜間沒路燈照明，曾有多人晚上走路跌倒自認倒楣。林男又說，他母親上月24日晚上走路經過中正二巷，因坡度太陡摔倒站起來又摔倒爬不起來，剛好有機車騎士經過發現停下和附近居民協助扶起叫救護車送醫，但急救後仍不治，他母親死亡希望經過慘痛教訓，能夠喚醒政府和管理單位能重視道路安全問題改善缺失，他也打算向東勢區公所提出國賠，促使政府重視用路人的安全問題，望母親是最後一個受害者。

事發後，家屬曾透過議員反映意見，區公所於9月15日邀集議員、警察局、交通局、建設局及地方里長會勘。決議後將於路口增設警示牌面，並研議於路側增設安全欄杆，但仍需取得沿線住戶同意；家屬建議降低坡度，因地形限制暫難大幅調整，公所將持續評估其他可行改善方案，以降低風險。東勢區公所指出，目前婦人家屬尚未正式提出國家賠償申請，公所已先行提供申請表件及流程說明，若家屬後續申請，將依國家賠償法及相關規定，提送國賠審議委員會審慎處理。公所也會持續與相關單位及地方合作，逐步推動改善措施，保障市民通行安全。