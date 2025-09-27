　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中虎媽拘禁21歲女兒致死　疑高中室友驚爆悲慘內幕

▲▼台中拘禁案,爸爸。（圖／記者許權毅攝）

▲台中拘禁女兒案，媽媽詹女遭收押，爸爸陳男（深藍衣者）10萬交保。（圖／民眾提供）

記者董美琪／綜合報導

台中市一名年僅21歲的陳姓女子，日前被發現陳屍家中，遺體明顯枯瘦。檢警調查後，母親詹姓女子涉有拘禁致死嫌疑遭羈押，父親則改列妨害自由被告，以10萬元交保。檢方進行相驗，初步確認死者身上沒有明顯外傷，但身形嚴重消瘦，懷疑與長期營養不良有關，並已採集腸胃殘渣送驗，釐清是否因挨餓致死。

死者的高中同學悲痛在網路發文，透露陳女過去在校時就已顯露出困頓的家庭背景。當時她一週生活費僅100元，食物和用品大多靠同學分攤，連床墊都是同學贈送。學校福利社阿姨甚至讓她透過打掃換取隔日免費早餐。

同學們回憶，陳女在家裡經常被要求長時間刷廁所，導致雙腳長期浸水，還因此染上香港腳。她穿的拖鞋尺寸不合，走路常感不適。寒暑假後返校時，總是比學期間更為消瘦，讓人懷疑家中生活不佳。陳女也提過，自己所有的物品幾乎都是姐姐留下來的，她母親僅在高中時出現過一次，目的竟是堅持替她辦理休學，儘管師長與同學極力挽留仍未能阻止。

同學感嘆，陳女高中時沒有手機，校方原打算提供平板供學習使用，但也遭母親拒絕。休學後她與同學斷了聯繫，直到近期驚聞噩耗，才得知好友已香消玉殞，讓昔日同窗心情難以平復。

ETtoday新聞網提醒您：

拒絕兒虐，請撥打110、113。

►►►恐怖虎媽是累犯！20年前虐婆婆不給飯吃　「驚世媳婦」又害死女兒

救出6歲女童！屏東特搜「泥濘爬行」60小時生死瞬間曝

