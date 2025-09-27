2025桃園女孩日啟動　10／4中央大學足球體驗營登場

▲賴淑華副秘書長鼓勵所有女孩勇敢追夢。（圖／婦幼局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府婦幼局響應聯合國 10 月 11 日國際女孩日，倡議重視投資及培力女孩精神，27日於市府舉辦「2025 桃園女孩日系列活動」及研討會，以「Own the Field 女孩無懼、光芒自成」為主題，由副秘書長賴淑華、婦幼發展局局長杜慈容、體育局局長許彥輝、市議員陳美梅、張碩芳等人士將足球踢進球門，象徵 2025 桃園女孩日系列活動展開。

賴淑華副秘書長表示，她的母親育有5名女兒，在那個重男輕女的年代，母親的辛苦，可想而知，然母親期許她們不要因性別而受限，在母親的鼓勵下，5名女兒在各自領域有所發揮，桃園市將持續推動各項性別平權政策，讓女性在各領域都能展現獨特價值與自信光芒。

▲踢出足球啟動儀式。（圖／婦幼局提供）

婦幼局局長杜慈容宣布，下周末即將登場的是10月4日在中央大學的足球體驗營、10月5日在台茂購物中心的足球交流賽，將提供女孩們足球技巧教學、趣味團康及友誼競賽等體驗活動，未來將持續透過多元政策與資源支持，陪伴女孩勇敢逐夢，以運動家精神迎向挑戰，在屬於自己的舞台綻放光芒。

▲2025桃園女孩日啟動。（圖／婦幼局提供）

研討會邀請長年投入運動研究與性別平權倡議的臺北市立大學前校長戴遐齡教授進行專題演講，她指出，運動場是人生挑戰的縮影，運動選手的出路已十分多元，從教練、裁判、教師、運動科學到媒體產業，都是展現專業的舞台。她勉勵女孩們勇敢追夢，將運動精神延伸至職涯發展。

座談會中，戴教授與跆拳道國手蘇柏亞、醒吾高中女足隊選手全子宇進行對談。兩位年輕運動員分享了自身進入運動領域的契機、訓練歷程，以及教練與家人支持的重要性。他們從發掘天賦到參與國內外賽事的心路歷程，引發台下足球小將與家長共鳴，也展現女性從事運動帶來的多元發展可能。