台灣媒體與廣告市場趨勢論壇　聚焦AI驅動與戶外廣告新藍海

「台灣媒體與廣告市場趨勢論壇」9月26日（五）於文化大學大新館舉行，吸引產學界上百名專家與會，聚焦疫情後市場變局、AI人工智慧、數據應用及戶外廣告新契機，揭示台灣廣告市場的最新發展趨勢。

▲論壇邀請產學專家共議趨勢（照片由左至右為：中國文化大學教授羅文坤、電通傳播集團媒體投資總監黃慧娜、中國文化大學新聞暨傳播學院院長郭文平、台北市媒體代理商協會理事長、台北市廣告公會常務理事盧人瑞、分眾傳媒總經理林境寬、禾多移動多媒體股份有限公司董事長黃銘世、中國文化大學廣告系系主任楊錫彬）

50+世代與Z世代將共同形塑未來廣告市場

台北市媒體代理商協會理事長、台北市廣告公會常務理事盧人瑞指出，世代交替帶來新契機，50 歲以上新睿世代佔全體人口超過4成，Z 世代在 2028 年後都成年或開始就業，均成為當代消費主力；其次，多螢融合時代來臨，聯網電視（CTV）滲透率超過五成，成為家庭娛樂新核心，與電視、串流影音（OTT）共同搶佔消費者眼球；AI人工智慧正在影響媒體和廣告業，協助數據分析和預測，提升廣告投放的效率。

▲台北市媒體代理商協會理事長、台北市廣告公會常務理事盧人瑞公布最新媒體和廣告趨勢數據。

DOOH將取代傳統OOH，台灣是全球數位化程度最高市場之一

電通集團媒體投資總監黃慧娜指出，目前廣告業有三大趨勢，首先，戶外廣告支出持續攀升，2024年家外媒體廣告量年增17.9%，其中，又以醫療保健類、交通工具、美妝美髮等家外廣告量漲幅最明顯。其次，影音屏幕鋪天蓋地而來，數位影音戶外廣告佔據全球戶外廣告投資將近4成，台灣又是全球數位化程度最高的市場之一，未來數位家外廣告（DOOH）將會逐漸取代傳統家外廣告（OOH）。第三，包含電梯廣告在內的通路媒體將迎接新一波的發展，未來將有更多的品牌考量透過通路媒體，增加與消費者的接觸點，成為影響消費者購買決策的最後一哩路。

廣告是注意力經濟，更是場景體驗的競爭

文化大學廣告系教授羅文坤指出，當代是一場「注意力」與「場景體驗」的競爭，環境媒體「利用環境當媒體」，把廣告放在消費者日常會接觸得到、卻又讓人意想不到的地方，具有「場景化」與「高頻次」的優勢，同時，可以結合「創意」和「科技」，可有效吸引民眾有限的眼球。以電梯廣告為例，就是一種環境媒體，出現在商辦、住家等生活圈，電梯內的空間降低其他媒體的干擾，同時透過多媒體影音呈現，產生驚喜帶動擴散的效果。

台灣分眾每日372萬次觀看，電梯廣告有無限潛力

分眾傳媒總經理林境寬則指出，目前台灣分眾全台社區和商辦設置超過1.6萬個電梯螢幕，每日觀看數超過372萬次，具有高覆蓋率，此外，電梯廣告售價便宜，一個月只要2,000元，比起傳統和社群媒體廣告，具有接觸頻率高、受眾精準、互動性高、可統計數據追蹤成效等優點，已經成為影響消費者決策的重要廣告平台，之前透過分眾電梯螢幕販售牛肉麵、堅果，都創下銷售破萬箱的佳績，未來更可和新科技，像是AI結合，深具發展潛力。

▲分眾傳媒總經理林境寬分享電梯屏幕成為影響消費者決策的最後一哩路。

螢幕不只是傳播工具，更是數據資產管理平台

禾多移動多媒體股份有限公司董事長黃銘世表示，當代是一個破碎的媒體環境，多元屏幕都在競爭消費者眼球，螢幕是數據的收集點，換句話說，螢幕不只是傳播工具，更是數據資產管理平台。文化大學廣告系系主任楊錫彬表示，生成式AI出現後，雖然沒有辦法媲美人的創意，但是，可以降低廣告製作的成本和時間，未來也需要注意AI生成衍生資料偏見、版權和對就業市場衝擊等問題。

主辦單位中國文化大學新聞暨傳播學院院長郭文平表示，本次論壇不僅提供產學界交流平台，也展現中國文化大學在媒體廣告研究與實務連結上的前瞻視野，未來將持續推動相關產學合作，以論壇連結產學界，培育具備AI與數據思維的新世代傳播人才。