連假到花蓮幫忙！他拜託1件事「根本無法救災了」：50公尺塞半小時

▲原PO拜託大家不要再開車到光復鄉。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖23日發生溢流，大量泥水沖入光復鄉。這幾天有許多熱心民眾都決定到現場幫忙，不過有網友則發文表示，非常感謝大家到光復鄉幫忙，但真的不要開車，「車比人還多呀，根本無法救災了！」

有網友在臉書社團「爆廢公社二館」上發文表示，很感謝大家到光復鄉幫忙、清理家園，但是也拜託大家，「真的不要再開車進來了，車比人還多呀，根本無法救災了」。他也補充，光是50公尺的路，也塞了半小時多，「整個拖慢了救災進度」。

因此原PO就在文中貼出塞車照片，並且呼籲想到光復鄉幫忙的大家，「麻煩請坐火車到光復車站，再徒步行走進來就好，謝謝！」

貼文曝光後，有網友表示，「連假看到這個場景覺得好感動，大家真好」、「我想說，台灣人的人情味，全世界都跟不上」、「大家也是好心」、「真的災區讓工程車進入就好，私家車就不要去擠」。

本站昨報導「開車到花蓮容易打結！他籲想幫忙『盡量坐火車』 加開班次曝光」，立委沈伯洋就發文表示，這幾天因為有大量機具進入，所以開車很容易打結，如果想到現場幫忙，「盡量坐火車進光復喔！」另外，台鐵也於9月27日至29日加開列車10班次，「提供民間團體購票往返協助當地復原工作」。

