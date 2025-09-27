詐團假投資騙光600萬　2車手挨告反控：受害者貪心被騙也有錯

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿哲（化名）前年4月間誤信詐騙集團話術，遭騙光600萬元，於是決定向落網的2名車手陳男、王男提告求償，由於王男犯案時尚未成年，其父親身為法定代理人也一併挨告。雖然3名被告反過來控訴是因為阿哲貪心才會被騙，但屏東地院法官日前審理之後，仍判陳男應賠償阿哲200萬元，王男及其父親也應連帶賠償200萬元。

▲陳男、王男擔任詐團車手，挨告之後，竟反控受害者阿哲太貪心才會被騙。（示意圖／VCG，與本案無關。）

阿哲在判決書中主張，詐團成員2023年4月間透過LINE加好友，並向他佯稱可以透過股票當沖投資獲利，他誤信對方的話術，短短4天之內便將600萬元交付給3名車手，後來才發現被騙，因而決定對已經落網的其中2名車手陳男、王男，提告分別求償200萬元。

陳男坦承擔任詐團車手，但辯稱他遭逮捕之後有供出上游，況且是阿哲貪圖高額投資獲利，才會輕信詐團話術，也有過錯，就算認定他應該賠償200萬元，也要等到他出監之後才有能力分期賠償。

王男也承認擔任車手，但他目前正在接受感化教育，要等到回歸社會之後，才能工作賺錢支付賠償金額。此外，王男及王父同樣以「阿哲貪圖報酬才會遭到詐騙」為由，要求阿哲應向詐團上游成員索賠。

不過，屏東地院法官認為，阿哲因詐團成員施用詐術，陷於錯誤才會交付金錢給車手，他雖然疏於查證，未能事先避免受騙，但這不是他所受損害的直接原因，所以本案不適用過失相抵法則，最終仍判處陳男應賠償阿哲200萬元，王男及王父也應連帶賠償200萬元，全案仍可上訴。