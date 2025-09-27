　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

詐團假投資騙光600萬　2車手挨告反控：受害者貪心被騙也有錯

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿哲（化名）前年4月間誤信詐騙集團話術，遭騙光600萬元，於是決定向落網的2名車手陳男、王男提告求償，由於王男犯案時尚未成年，其父親身為法定代理人也一併挨告。雖然3名被告反過來控訴是因為阿哲貪心才會被騙，但屏東地院法官日前審理之後，仍判陳男應賠償阿哲200萬元，王男及其父親也應連帶賠償200萬元。

▲桃園市謝姓男子對女性友人持續追求，多次到工作地點送美食、簡訊問候均未果，女子多次向法院聲請保護令，但謝男依然持續騷擾。（示意圖／視覺中國CFP）

▲陳男、王男擔任詐團車手，挨告之後，竟反控受害者阿哲太貪心才會被騙。（示意圖／VCG，與本案無關。）

阿哲在判決書中主張，詐團成員2023年4月間透過LINE加好友，並向他佯稱可以透過股票當沖投資獲利，他誤信對方的話術，短短4天之內便將600萬元交付給3名車手，後來才發現被騙，因而決定對已經落網的其中2名車手陳男、王男，提告分別求償200萬元。

陳男坦承擔任詐團車手，但辯稱他遭逮捕之後有供出上游，況且是阿哲貪圖高額投資獲利，才會輕信詐團話術，也有過錯，就算認定他應該賠償200萬元，也要等到他出監之後才有能力分期賠償。

王男也承認擔任車手，但他目前正在接受感化教育，要等到回歸社會之後，才能工作賺錢支付賠償金額。此外，王男及王父同樣以「阿哲貪圖報酬才會遭到詐騙」為由，要求阿哲應向詐團上游成員索賠。

不過，屏東地院法官認為，阿哲因詐團成員施用詐術，陷於錯誤才會交付金錢給車手，他雖然疏於查證，未能事先避免受騙，但這不是他所受損害的直接原因，所以本案不適用過失相抵法則，最終仍判處陳男應賠償阿哲200萬元，王男及王父也應連帶賠償200萬元，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
462 3 5965 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
世博「台灣館」人潮爆棚排4小時！日男瘋狂造訪117次
快訊／史上第一人！大谷翔平二度50轟20盜
2烏克蘭正妹衝花蓮！化身「鏟子超人」搬淤泥
鏟子超人注意！大量志工湧入　災戶門口「貼7字」
等了兩百多天！貴婦排隊新光搶買iPhone 17　嗨喊：消費
快訊／4000義工擠爆光復站月台！現場畫面曝
ET民調／國民黨主席選舉　鄭麗文最沒包袱可帶領藍營重返執政

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

彰化伸港透天厝火警！8人奪門逃生　電動車燒毀屋頂也垮了

快訊／和男友吵架！女子失足掉進愛河　警消緊急救援

「花蓮就是家一定要幫忙」烏克蘭網紅變鏟子超人　衝製麵行搬淤泥

花蓮光復隨處可見「成人高土堆」！　災後重建才是最大考驗

搜救犬咪娜救災跌進泥坑！網不捨：罐罐加好加滿　現況曝光

曾涉詐團人頭戶被判刑　他改當車手又被抓！下場曝光

4千義工擠爆光復站月台畫面曝　熱血彰化人「搭車400公里」伸援手

鏟子超人注意！花蓮光復湧入大量志工　災戶門口「貼7字」求助

快訊／馬太鞍溪下游又發現1男性遺體　疑為光復鄉失聯者

趕4犬上樓避難…光復阿嬤遭洪水沖走亡！黑狗Money守家門等她回來

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

吊車大王出手救災

孝淵目標主唱：我是太妍　Tiffany笑「妳問過她嗎」

花蓮堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

虎媽鎖房5天　21歲女變黑脫皮死　高大成點出六大問題

楊銘威幹話太多..劉冠廷狂笑場　告狀製作人：把他換掉！

彰化伸港透天厝火警！8人奪門逃生　電動車燒毀屋頂也垮了

快訊／和男友吵架！女子失足掉進愛河　警消緊急救援

「花蓮就是家一定要幫忙」烏克蘭網紅變鏟子超人　衝製麵行搬淤泥

花蓮光復隨處可見「成人高土堆」！　災後重建才是最大考驗

搜救犬咪娜救災跌進泥坑！網不捨：罐罐加好加滿　現況曝光

曾涉詐團人頭戶被判刑　他改當車手又被抓！下場曝光

4千義工擠爆光復站月台畫面曝　熱血彰化人「搭車400公里」伸援手

鏟子超人注意！花蓮光復湧入大量志工　災戶門口「貼7字」求助

快訊／馬太鞍溪下游又發現1男性遺體　疑為光復鄉失聯者

趕4犬上樓避難…光復阿嬤遭洪水沖走亡！黑狗Money守家門等她回來

台中新光三越餐飲優惠一次看　拉麵、炸雞買一送一

光復人淚眼求助「災後尚缺的物資」！竇智孔親送到場：沿路心情沉重

總統、部長救災發言被無謂擴大　卓榮泰：社會不該這樣

李政厚3安猛打！三壘打追平一朗紀錄　卻因記錯出局數鬧烏龍

彰化伸港透天厝火警！8人奪門逃生　電動車燒毀屋頂也垮了

白冰冰、胡瓜破冰同台　國慶「台灣味」主秀與陽帆葉璦菱拚場

要搭火車去光復！門一開「台灣人的愛心滿出來」　網讚：滿滿熱忱

快訊／和男友吵架！女子失足掉進愛河　警消緊急救援

史上第一人！大谷翔平二度50轟20盜　佐佐木朗希飆速161道奇鎖勝

國道中午還在塞「1路段紫爆」　下午防7處地雷

【竟然都沒掉？！】騎士見前車「平板放車頂」貼心提醒 駕駛嚇壞狂道謝XD

社會熱門新聞

少年董淪通緝犯　豪宅養「酒店紅牌」小三

21歲女慘死家中　高中同學哀痛爆內幕

光復84歲嬤遭洪水沖走！今市場內尋獲

救災生力軍！800台高壓水槍送到光復

光復市區湧進數千「鏟子超人」人龍畫面曝

恐怖虎媽是累犯！20年前虐婆婆不給飯吃

光復阿嬤遭洪水沖走亡！黑狗守家門等她回來

救出6歲女童！屏東特搜泥濘爬行60小時畫面曝

內陸海嘯後「一張照」曝惹人心疼！

「我們也是一份子」4千義工擠爆光復火車站

身障男高捷一句借過　遭壯男毆打推到月台

花蓮光復湧入大量志工　災戶門口「貼7字」求助

獨／洋將布拉反告台鋼勝訴　領回千萬薪水

凱基營業員之死　遺書：主管要我找人頭

更多熱門

相關新聞

涉賣個資給土地開發業者　新店戶政人員羈押禁見

涉賣個資給土地開發業者　新店戶政人員羈押禁見

台版「安娜騙局　車商離職女業務詐千萬

台版「安娜騙局　車商離職女業務詐千萬

失聯移工兼差車手　街頭狂奔2.5公里下場曝

失聯移工兼差車手　街頭狂奔2.5公里下場曝

男為賺3000元賣帳戶　結局賠了100萬

男為賺3000元賣帳戶　結局賠了100萬

買農具「親愛的」熱心代購　還推銷骨董刀

買農具「親愛的」熱心代購　還推銷骨董刀

關鍵字：

屏東地院詐騙車手

讀者迴響

熱門新聞

有錢人逛街6特徵　一眼看出鈔能力

光復「浴室超人」是她們！

「鏟子超人」湧花蓮災區！　共同語言只有3字

少年董淪通緝犯　豪宅養「酒店紅牌」小三

嘉義移民署揭發　高雄SPA會館涉嫌性交易

21歲女慘死家中　高中同學哀痛爆內幕

光復84歲嬤遭洪水沖走！今市場內尋獲

鏟子超人塞爆光復車站！醫師感動：值得驕傲

家家「不用感謝政府」被炎上　紀曉君無奈發聲

救災生力軍！800台高壓水槍送到光復

法籍網紅赴花蓮救災！下車後見一幕超感動

史書華稱「縣府害軍卡被沖走」　馬文君抓包造謠

曝花蓮堰塞湖是「潰壩」　李鴻源嘆：不然要叫什麼？

光復市區湧進數千「鏟子超人」人龍畫面曝

南韓汗蒸幕氣爆！　28人輕重傷

更多

最夯影音

更多
孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過
吊車大王出手救災

吊車大王出手救災

孝淵目標主唱：我是太妍　Tiffany笑「妳問過她嗎」

孝淵目標主唱：我是太妍　Tiffany笑「妳問過她嗎」

花蓮堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

花蓮堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

虎媽鎖房5天　21歲女變黑脫皮死　高大成點出六大問題

虎媽鎖房5天　21歲女變黑脫皮死　高大成點出六大問題

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面