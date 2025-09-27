花蓮獨腳書局老闆救家園！倉庫繪本泡水全毀　仍樂觀喊：謝謝志工

地方中心／花蓮報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，導致位於下游的光復鄉災情慘重，至今已經累計15人死亡、7人失聯。在光復經營書局、現年60歲的的老闆摩利19歲時因工安意外失去左腳，今(27日)拄著拐杖清理書局倉庫，無奈表示，庫存的繪本全都毀了，「還好今天早上來了4、5個志工，大家一鏟一鏟幫忙清理，真的很感謝他們！」

▲書局老闆摩利19歲那年因工安意外而失去了左腳，今仍站在家園第一線清理淤泥。（圖／地方中心翻攝）

摩利說，自己經營書局已經5年，約1年多前才剛遷址，並在今年6月底完成裝潢，未料不久後即碰到溢流災情，整間書局全毀，而位於阿托莫部落的老家則被摩利拿來當作倉庫使用，平時囤放繪本、書籍、以及備用的拐杖，但洪水來得又快又急，還淹到1米高，導致倉庫裡囤放的繪本全泡水爛毀，備用的拐杖上也滿是汙泥。

▲▼摩利放在倉庫中的好幾箱繪本、以及備用拐杖全都遭泥水浸泡。（圖／地方中心翻攝）

「還好有志工幫忙，早上大概來了4、5個人幫我！」摩利表示，志工們彼此不相識，有人來自花蓮、有人來自豐濱、還有從新竹過來的，大家因災情而同心協力清理家園，「有些志工原本是送物資來的，結果看到災情，就捲起袖子來幫忙。」

摩利說，此次災情重創書局與倉庫，自己活到了60歲，再辛苦也得面對，還好有大家的幫忙，「很多人都不認識，卻看到災情就自願留下來，脫下鞋子就踩進泥水裡幫忙，真的很感動！」

▼大水來時一度淹到窗戶位置，但摩利仍樂觀面對，感謝志工們的熱心協助。（圖／地方中心翻攝）