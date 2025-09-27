空投物資到利稻！村民接力送霧鹿　女急喊「有美顏相機嗎」笑哭網

記者董美琪／綜合報導

豪雨導致南橫公路（台20線）台東端新武段路基沖刷嚴重，由於通往台東的道路中斷，今日物資終於空投到利稻後，必須靠人力傳遞，只見利稻村民熱心協助將物品送到另一部落霧鹿，整個部落的人一起出來接遞物資，看到鏡頭拍攝還急著大喊想要用美顏相機拍，樂天團結精神讓許多網友看了超感動。

▲山上通訊恢復、物資空投到，利稻部落齊心協力暖爆網友。（圖／網友Anu Palalavi提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。下同）



南橫公路路基流失，使下馬、霧鹿及利稻等3個部落通往台東的道路中斷，同時部分電力與通訊也受到影響。中午，台東縣消防局與社會處申請直升機，運送1名護理師及醫療藥品與生活物資進入部落；台電也派2名技術人員隨行。公路局預計30日完成搶通，屆時台電人員將攜重機具搶修電力。

網友晚間轉傳一段部落村民團結傳遞物資的影片表示，歷經多日等待，位於山區的利稻通訊終於恢復「空投物資送到利稻，利稻村民協助送到霧鹿，整個部落的人再一起出來接遞物資，上次大家看到飛機落地，已經是好久之前的事了。」

影片中，村民協助將物資搬運到霧鹿，全體部落成員自發出來接遞物資，整個過程充滿溫馨與感動，一名部落女子一邊傳遞物資，一邊高喊「有美顏相機嗎？」問倒了拍攝者。

許多網友看了很感動，「不用美顏就很美了」、「利稻超人團」、「人力傳送帶好可愛」、「台灣人就是如此善良可愛」。整起事件不只是一場物資空投，更展現了部落自助與互助的精神，也讓網友感受到滿滿的正能量。網友們感性地表示，看到大家一起努力，真的是心裡暖暖的。