中秋送暖！士檢攜手「三會」送月餅+慰問金　30戶更生家庭受惠

▲士檢檢察長張云綺（中）與士林榮觀人協進會理事長洪良鑑（左4）、士林分會主委林志銜（左2）、更保士林分會主委謝禎煥（右3）一同關懷弱勢更生家庭。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

中秋將至，士林地檢署今（26）日在檢察長張云綺帶領下，結合士林榮譽觀護人協進會、更生保護會士林分會、犯罪被害人保護協會臺灣士林分會，走入社區關懷弱勢更生家庭，致贈月餅、柚子與關懷慰問金，共30戶受惠。張檢察長勉勵更生人「持續付出和努力，珍惜身邊的親人，堅持改變，才能翻轉人生」。

此次慰問行動由主任觀護人許瑜庭、士林榮觀協進會理事長洪良鑑、更保士林分會主委謝禎煥、犯保士林分會主委林志銜等人陪同出席。檢方表示，中秋是團圓時刻，但不少更生人仍面臨就業、家庭支持與社會接納等多重壓力，盼透過實際物資與關懷，協助他們重新與社會連結。

▲士檢攜手更保、犯保、榮觀三會陪伴弱勢更生家庭 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

現場也分享一名個案「阿芳」的故事，阿芳年逾70、罹患失智，早年失婚、雙親早逝，曾被毒販利用運毒而入獄。出獄後，妹妹伸手接住她，陪伴走過低谷。她說，入獄後才真正體會「自由最珍貴」。檢方指出，這類家庭支持正是法務部「家庭援助計畫」落實的核心，盼成為更生人復歸社會的關鍵力量。

士林榮觀協進會也提到，自2019年起由前理事長鄭順吉發起「關懷弱勢更生家庭基金」，歷任理事長持續推動，六年來受惠家庭不計其數。張云綺表示，將延續這份善意，串聯公私資源，讓社會在團圓節氣裡多一份接納與支持。