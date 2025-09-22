飛一趟東京旅費破萬　他納悶「真的比國旅便宜？」全場中肯1句

▲原PO納悶，去日本玩真的比國旅便宜嗎？（圖／記者施怡妏攝）



記者施怡妏／綜合報導

國旅屢遭詬病費用高昂，讓不少民眾寧願花錢出國，也不願在台觀光，不過有網友指出，去過日本東京旅遊，跟國旅的品質相比，日本絕對是大勝，但是飛一趟至少也要花超過萬元，好奇「飛日本真的比較便宜嗎？」貼文掀起熱論。

有網友在PTT發文，自己曾到東京旅遊，無論是服務品質還是整體體驗，確實是日本屌打台灣，但他也坦言，去一趟日本要花上萬元，「台灣國內玩需要這麼貴嗎？」

貼文曝光，網友透露，現在日本住宿的確變貴了，但是整體爽度還是大贏，「現在講的是CP值」、「同樣5萬塊，你去墾丁玩7天不就知道差異了」、「你在台灣旅遊花上萬元只會被笑」、「日本可以購物回血，台灣只有坑你」、「一定比國旅貴，但CP值屌虐」、「情緒價值就差很多了，國旅就算便宜，我還是寧願多花一兩萬去日本」。

有網友點出國旅的問題，「國旅的問題是貴又無聊」、「國旅的旅遊情緒無法延續，景點拍照打完卡之後就結束了」、「國旅住宿貴，所以現在國旅很多都是一日遊」、「問題是國旅品質差、交通規劃爛得跟什麼一樣，完全沒辦法開心玩」、「有家庭住親子房，國旅貴死」。

有網友分析，「主要看你怎麼比，例如墾丁跟沖繩比是玩的類似，如果把住宿算進去，沖繩一定便宜啊，就像日月潭你要看類似湖泊風光，日本更大更美還附贈一個火山或雪景的，一堆日月潭住一晚價格都比機票貴了」。