救災被疑各做各的！中央與地方「相隔300公尺」　縣府回應了

▲花蓮縣政府行政暨研考處處長陳建村(左)，說明中央跟縣府的救災聯繫。（圖／記者陳煥丞攝）

記者陳煥丞、劉人豪／花蓮報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生嚴重溢流，造成光復鄉嚴重災情。中央已成立「前進協調所」進駐，另外花蓮縣政府也有設「前進指揮所」，雙方設立的地點都是在花蓮糖廠但相距300公尺，至於是否會救災雙頭馬車的情形，花蓮縣政府行政暨研考處處長陳建村表示，中央跟地方關於整個救災，都有非常暢通的聯繫管道，做出最好的指揮調度加速處理災區所有應做的事項，讓災民能夠恢復原有的生活。

總統賴清德25日赴花蓮勘災，在國軍前進指揮所聽取簡報時，詢問有沒有縣政府同仁在場，結果無人回應；最後，賴清德當場致電給在主持定期災後復原會議的花蓮縣長徐榛蔚，以了解地方需求。遭質疑是否救災中央跟地方是否有界線。

陳建村表示，對於中央跟地方都有協調所或前進指揮所的狀況，陳建村表示國家有災害防救法，災防法第十二條有明定，任何機關當重大災害發生的時候，是可以就近成立指揮所，來指揮協調所有的救災還有復原，中央也成立前進指揮所，縣府非常感謝。

▲中央災害應變中心前進協調所。（圖／攝影中心翻攝）

陳建村說明，光復鄉不是都市也不是任何城市，在這個地方要找一個合適的空間，來容納國家級的災害防救指揮中心，其實有現實上的困難，要強調的是，其實中央跟地方關於整個救災，都有非常暢通的聯繫管道，過去不管是中央災害應變中心跟地方政府的災害應變中心，從來都是能夠用視訊會議來聯絡相關的事項並且協調，做出最好的指揮調度加速處理災區所有應做的事項，讓災民能夠恢復原有的生活。

陳建村指出，花蓮縣前進指揮所在光復糖廠，這個地方空間有限，花蓮縣的前進指揮所，中央相關單位包括花防部、經濟部、水利署，還有農業部相關單位，也都有派員來這邊參加，所以花蓮縣政府有的需求，向中央都能夠暢通，也都得到中央具體的指示或承諾，做好這一次災害所有的應變。中央的前進協調所一定會有他的功能，中央部會也都有相當高層級的部會長官在，所以絕對有相當大的功能。