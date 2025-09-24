　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

堰塞湖溢流花蓮災情慘　國民黨爽賣萊爾校長球被網友罵翻

▲▼萊爾校長紓壓球明早開搶　國民黨：千萬不要拿，不然會愛死。（圖／國民黨提供；翻攝自國民黨臉書）

▲國民黨臉書仍在熱賣萊爾校長紓壓球。（圖／國民黨提供）

記者杜冠霖／台北報導

花蓮馬太鞍堰塞湖昨日因豪雨溢流，造成光復鄉嚴重災情。國民黨今（24日）一早於粉專一連三篇貼文都是發布販售「萊爾校長紓壓球」貼文，直到截稿前才發有一篇呼籲馳援花蓮。引發網友批評，留言區瞬間被灌爆，許多網友表示「花蓮在淹水，國民黨在搶錢」、「花蓮災情嚴重，看來國民黨不在乎」「不幫忙救災搞些有的沒的，爛到有剩」、「不協助救災，還在賣東西」。

花蓮堰塞湖溢流災情慘重，各政黨動向也成為網友關注焦點。國民黨先於昨日傍晚四點，發布第一則「萊爾校長球」貼文，緊接著今日一早八點，再發布一則「第二波萊爾校長紓壓球開搶倒數」貼文，下午一點時又發布另一則萊爾校長球貼文。國民黨粉專從花蓮堰塞湖溢流發生至今，連續發布三則萊爾校長球貼文，截至今天中午，對於花蓮災情隻字未提。

國民黨相關貼文發布後，引發網友譁然，批評留言瞬間灌爆，有網友表示「不協助救災，還在賣東西」、「花蓮都淹成什麼樣子了，還在調侃政治立場」；也有網友善意提醒「先處理花蓮才是要緊事」、「自己執政的縣市自己救」。

直到下午4點，國民黨才發文表示，馬太鞍溪堰塞湖災情嚴重，呼籲一起馳援花蓮縣光復鄉救援物資，花蓮縣因馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重災情，光復鄉居民受到波及，安置需求迫切。雖然花蓮縣府已設置前進指揮所協助安置，但物資仍有明顯缺口，急需各界伸出援手！國民黨主席朱立倫代表本黨捐贈100萬元，全力協助花蓮災區民眾，並展現與花蓮鄉親同在的決心。

09/23 全台詐欺最新數據

453 2 6200 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

花蓮急需援手！　捐款管道一次看

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

花蓮急需援手！衛福部9/25啟動募款　捐款管道一次看

綠黨團群組對話外流　粉專爆王定宇怒嗆「一群叛徒！」退群

助災區復原　卓榮泰捐1個月所得至0923堰塞湖災害賑災專戶

綠黨團群組「建議釋殺傷力消息」被外流　王定宇反擊揭原意

溢流洪水全跑到市區　官員「這次量太大」：超過預估4倍

快訊／賴清德、蕭美琴捐1個月所得　至0923堰塞湖災害賑災專戶

林保署公布應變時間軸　溢流當天曾發「7次紅色警戒」通報花蓮縣府

傅崐萁未對災後重建提建議　行政院重申：中央地方要扛起責任

堰塞湖溢流17死「綠委要政院釋殺傷力消息反擊」？　綠黨團回應了

花蓮堰塞湖溢流釀17死！　民進黨群組要政院釋出「殺傷力」消息反擊

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

媽媽心碎求助　失蹤6歲女童找到了！被泥沙埋全身

8月示警堰塞湖！陳駿季稱無立即危險　黃國昌：幾條人命在你身上？

馬太鞍溪堰塞湖再溢流！警消急喊：往上跑　避難畫面曝光

屏東消防直奔花蓮光復災區！搶救32民眾脫困　救援畫面曝

6000萬噸泥流如海嘯　花蓮光復鄉史上最大浩劫　堰塞湖溢流奪17命！單親媽找失蹤6歲女

台藝大新隊長王威翔上任　參與柯瑞訓練營受啟發

鄉民曝「全光復的垃圾沖來」擋家門口　鄰居崩潰求救：開始發臭

德州ICE辦公室遭狙擊3死1傷　槍手飲彈！子彈刻字內容曝光

巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

國際火線／巴人被屠殺，讓《辛德勒的名單》變成笑話！

一起幫幫花蓮！　五月天出手捐500萬賑災...劉若英加碼100萬送暖

「弟弟不要怕！」屏東消防深夜救出男童　瞬間抱懷中畫面暖哭

國光女神斷開4年婚淨身出戶　「市場擺攤賣童裝」付龍鳳胎撫養費

美百萬實況主父親癌逝　臨終前仍囑兒「快去直播」網鼻酸

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

綠黨團群組對話外流　粉專爆王定宇怒嗆「一群叛徒！」退群

衛福部9/25啟動募款　捐款管道一次看

綠黨團群組「建議釋殺傷力消息」被外流　王定宇反擊了

花蓮堰塞湖溢流釀17死！　民進黨群組要政院釋出「殺傷力」消息反擊

綠委要政院釋出「殺傷力」消息反擊？　民進黨團回應了

溢流全跑到市區　水利署長：這次量太大

爆破就解決了！　傅崐萁批中央不給比照南投堰塞湖爆破處理

林保署公布時間軸　溢流當天曾發7次紅色警戒通報縣府

堰塞湖溢流花蓮災情慘　國民黨爽賣萊爾校長球被網友罵翻

8月示警堰塞湖！陳駿季稱無立即危險　黃國昌：幾條人命在你身上？

還原22日災變中心會議　花蓮憂堰塞湖是未爆彈、劉世芳要3鄉鎮急撤

傅崐萁當面狂轟卓榮泰　許淑華籲停止卸責：不分黨派團結救災

卓榮泰心繫失聯百人　傅崐萁跳針問責中央嗆「都我們在救災」

新兵遭炸！沈伯洋稱裝備長灰塵引議

國軍先搶通災區主要道路　開戰車送物資、背行動不便居民撤離

國軍先搶通災區主要道路　開戰車送物資、背行動不便居民撤離

因應強颱「樺加沙」造成花蓮地區重大災情，第2作戰區今（24）日下午派遣官兵全力投入災後復原工作，並依地方政府指示，本次行動共劃分5個作業區域，以搶通主要道路、恢復交通動線為優先，並配合地方政府規劃展開後續清理作業。

花蓮堰塞湖溢流釀災　台中國家級特搜隊出發了

花蓮堰塞湖溢流釀災　台中國家級特搜隊出發了

賴清德：中央會全力支持花蓮縣府　盡速搶救受困國人

賴清德：中央會全力支持花蓮縣府　盡速搶救受困國人

假郭正亮發文嗆趙少康　羅智強說重話了

假郭正亮發文嗆趙少康　羅智強說重話了

打臉傅崐萁！王世堅指撤離是地方業務　「怎麼會沒做事罵有做的？」

打臉傅崐萁！王世堅指撤離是地方業務　「怎麼會沒做事罵有做的？」

國民黨花蓮災情萊爾校長球救災網路譁然

被泥沙埋全身！6歲女童奇蹟獲救

綠黨團群組對話外流　粉專爆王定宇怒嗆「一群叛徒！」退群

「趕快跑！」警消廣播：你想死嗎

衛福部9/25啟動募款　捐款管道一次看

快訊／捷安特製造商巨大產品遭美國海關暫扣　經部發聲證實

災民：媽媽把手撥開就往下沉了

誤認男友「2次郎」　激戰一半驚見接棒哥

綠黨團群組「建議釋殺傷力消息」被外流　王定宇反擊了

獨孫打靶「半個臉不見」　阿嬤含淚曝心願

6歲童「我在這」獲救　見媽媽才哭出來

9人遺體身分確認　家屬悲痛指認

花蓮堰塞湖溢流釀17死！　民進黨群組要政院釋出「殺傷力」消息反擊

馬太鞍祖靈早預言堰塞湖災難！求救貼文爆紅

巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

最不尊重別人的三大星座！

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

