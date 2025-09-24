堰塞湖溢流花蓮災情慘　國民黨爽賣萊爾校長球被網友罵翻

▲國民黨臉書仍在熱賣萊爾校長紓壓球。（圖／國民黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

花蓮馬太鞍堰塞湖昨日因豪雨溢流，造成光復鄉嚴重災情。國民黨今（24日）一早於粉專一連三篇貼文都是發布販售「萊爾校長紓壓球」貼文，直到截稿前才發有一篇呼籲馳援花蓮。引發網友批評，留言區瞬間被灌爆，許多網友表示「花蓮在淹水，國民黨在搶錢」、「花蓮災情嚴重，看來國民黨不在乎」「不幫忙救災搞些有的沒的，爛到有剩」、「不協助救災，還在賣東西」。



花蓮堰塞湖溢流災情慘重，各政黨動向也成為網友關注焦點。國民黨先於昨日傍晚四點，發布第一則「萊爾校長球」貼文，緊接著今日一早八點，再發布一則「第二波萊爾校長紓壓球開搶倒數」貼文，下午一點時又發布另一則萊爾校長球貼文。國民黨粉專從花蓮堰塞湖溢流發生至今，連續發布三則萊爾校長球貼文，截至今天中午，對於花蓮災情隻字未提。

國民黨相關貼文發布後，引發網友譁然，批評留言瞬間灌爆，有網友表示「不協助救災，還在賣東西」、「花蓮都淹成什麼樣子了，還在調侃政治立場」；也有網友善意提醒「先處理花蓮才是要緊事」、「自己執政的縣市自己救」。

直到下午4點，國民黨才發文表示，馬太鞍溪堰塞湖災情嚴重，呼籲一起馳援花蓮縣光復鄉救援物資，花蓮縣因馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重災情，光復鄉居民受到波及，安置需求迫切。雖然花蓮縣府已設置前進指揮所協助安置，但物資仍有明顯缺口，急需各界伸出援手！國民黨主席朱立倫代表本黨捐贈100萬元，全力協助花蓮災區民眾，並展現與花蓮鄉親同在的決心。