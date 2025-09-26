講師稱學生請生理假「像撲面而來衛生棉」　政大啟動性平調查

▲政大韓文系講師朱立熙在臉書發文，批評學生請生理假，引發外界不滿，在今天道歉。（圖／記者許敏溶翻攝）

記者許敏溶／台北報導

政治大學韓文系講師朱立熙日前在臉書發文，指一早收到8封請生理假的信「像是8張撲面而來的衛生棉」，引發學生不滿，並批評朱師「噁心耶」，學生會更發表聲明「拒絕月經污名」。朱立熙今（26日）已在臉書道歉。政大則表示，拒絕涉及歧視的言行，將會啟動性平調查程序。

政大韓文系講師朱立熙昨（25日）在臉書發文，指一早收到8封請生理假的信「像是8張撲面而來的衛生棉」，還引用黃春明小說內容，引發學生不滿，批評「噁心耶」、「該上性平教育課」、「好無知的人」。該文引發爭議後，朱還辯稱，把我貼上厭女或不尊重人權，或惡言謾罵者，將會封鎖。

該事件持續延燒，包括政大學生會昨晚也發出「拒絕月經污名」聲明，認為生理假設計的初衷，是考量學生因生理期產生不適，並要求朱立熙道歉，並寫信給系辦公室、系主任、校方，要求依相關法令徹查。

▲政大學生會發表聲明，抗議朱立熙批評學生請生理假。（圖／記者許敏溶翻攝）

由於該文引發眾怒，朱立熙除了將原本貼文刪除，也在今天PO文道歉，提到「因一時憤怒之下，貼文的措辭明顯不當，引起讀者們的憤怒與撻伐，本人深感歉疚。未來需要面對的性平調查，本人絕不逃避。希望此事到此為止，無任感激！」

▲朱立熙在臉書發文批評學生請生理假，引發外界不滿，今天PO文道歉。（圖／記者許敏溶翻攝）

對此，政大表示，昨（25）日上午11時許，陸續接獲申訴書及檢舉信，立即啟動「校園性別事件」相關程序，性別平等教育委員會決議受理，並成立調查小組依規定辦理，同時請韓文系共同處理。

政大指出，韓文系為保障學生請假權益，昨下午5時許同步緊急通知修課學生，明確重申依《國立政治大學學生請假規則》，學生可依規定請各類假別，包括生理假在內，並享有正當休息保障。若學生於請假過程遭遇不當處置，可提出相關事證，系辦將全力提供必要協助。今天韓文系已召開系務會議，研議同學受教權、請假權，以及成績評量公平性之措施。

政大重申，堅決拒絕任何涉及歧視的言行，堅決捍衛校園性別平等與多元包容的價值，並追求師生互相尊重的校園環境。