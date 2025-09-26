　
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

講師稱學生請生理假「像撲面而來衛生棉」　政大啟動性平調查

▲▼政大韓文系講師朱立熙在臉書發文，批評學生請生理假，引發外界不滿，隨後在今天道歉。（圖／記者許敏溶翻攝）

▲政大韓文系講師朱立熙在臉書發文，批評學生請生理假，引發外界不滿，在今天道歉。（圖／記者許敏溶翻攝）

記者許敏溶／台北報導

政治大學韓文系講師朱立熙日前在臉書發文，指一早收到8封請生理假的信「像是8張撲面而來的衛生棉」，引發學生不滿，並批評朱師「噁心耶」，學生會更發表聲明「拒絕月經污名」。朱立熙今（26日）已在臉書道歉。政大則表示，拒絕涉及歧視的言行，將會啟動性平調查程序。

政大韓文系講師朱立熙昨（25日）在臉書發文，指一早收到8封請生理假的信「像是8張撲面而來的衛生棉」，還引用黃春明小說內容，引發學生不滿，批評「噁心耶」、「該上性平教育課」、「好無知的人」。該文引發爭議後，朱還辯稱，把我貼上厭女或不尊重人權，或惡言謾罵者，將會封鎖。

該事件持續延燒，包括政大學生會昨晚也發出「拒絕月經污名」聲明，認為生理假設計的初衷，是考量學生因生理期產生不適，並要求朱立熙道歉，並寫信給系辦公室、系主任、校方，要求依相關法令徹查。

▲▼政大韓文系講師朱立熙在臉書發文，批評學生請生理假，引發外界不滿，隨後在今天道歉。（圖／記者許敏溶翻攝）

▲政大學生會發表聲明，抗議朱立熙批評學生請生理假。（圖／記者許敏溶翻攝）

由於該文引發眾怒，朱立熙除了將原本貼文刪除，也在今天PO文道歉，提到「因一時憤怒之下，貼文的措辭明顯不當，引起讀者們的憤怒與撻伐，本人深感歉疚。未來需要面對的性平調查，本人絕不逃避。希望此事到此為止，無任感激！」

▲▼政大韓文系講師朱立熙在臉書發文，批評學生請生理假，引發外界不滿，隨後在今天道歉。（圖／記者許敏溶翻攝）

▲朱立熙在臉書發文批評學生請生理假，引發外界不滿，今天PO文道歉。（圖／記者許敏溶翻攝）

對此，政大表示，昨（25）日上午11時許，陸續接獲申訴書及檢舉信，立即啟動「校園性別事件」相關程序，性別平等教育委員會決議受理，並成立調查小組依規定辦理，同時請韓文系共同處理。

政大指出，韓文系為保障學生請假權益，昨下午5時許同步緊急通知修課學生，明確重申依《國立政治大學學生請假規則》，學生可依規定請各類假別，包括生理假在內，並享有正當休息保障。若學生於請假過程遭遇不當處置，可提出相關事證，系辦將全力提供必要協助。今天韓文系已召開系務會議，研議同學受教權、請假權，以及成績評量公平性之措施。

政大重申，堅決拒絕任何涉及歧視的言行，堅決捍衛校園性別平等與多元包容的價值，並追求師生互相尊重的校園環境。

趕快兌獎！手機報稅今公布中獎名單
曝堰塞湖是「潰壩」　李鴻源嘆：不然要叫什麼？
虎媽是累犯！20年前虐婆婆不給飯吃　「驚世媳婦」又害死女兒
火車站擠滿人！她在花蓮捕捉暖心一幕　網感動：我喜歡台灣的原因
虎媽21歲女兒暴瘦！疑長期營養不良餓死
快訊／士官遭雲豹甲車撞傷「內臟破裂大出血」　國防部回應了

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

比喻生理假是撲面帶血衛生棉　政大師致歉了

國立政治大學兼任講師朱立熙25日在個人臉書發文直言，「接到的八封生理假來信，像是八張撲面而來的帶血衛生棉，感覺很噁心」，引發各界熱議。接著又發文稱，有人投機取巧以生理假矇混，非常誇張，並強調「貼文不會刪除」。而兩篇文章目前都已被刪除，經過校內學生會嚴厲譴責後，他於26日凌晨發出道歉文，稱對整起事件深感愧疚，未來需要面對的性平調查，絕不逃避。

新青安鬆綁不見得有利　學者：恐失去買方市場

3大科學園區中古房價跌　房仲指：台南供給量大「跌幅擴大」

淡古、政大合辦學術工作坊　免費報名中

網傳政大宿舍依興趣分配「愛運動住頂樓」　校方：僅作輔助參考

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

