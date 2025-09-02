網傳政大宿舍依興趣分配「愛運動住頂樓」　校方：僅作輔助參考

▲網傳政大宿舍分配依照新生入學時填寫興趣，政大表示，興趣僅作輔助參考。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

政治大學已在昨（1日）正式開學，有網友在Threads分享，政大的宿舍分配會依照新生入學時填寫的興趣來分，並舉例兩名學弟填「水上芭蕾」，果真都被分配到頂樓的同間宿舍。政大則表示，宿舍分配是透過亂數系統進行，主要參考籤號與就寢時間，興趣僅作為輔助參考。

作家謝知橋在臉書po文指出，Threads上有人分享政大的宿舍分配會照新生入學時填寫的興趣來分，「覺得好酷。」他並提及自己當年在彰師是直接照科系分宿舍，第一個室友是名185公分練跳高但不知道為什麼跑來念資工系的小帥哥，該室友在運動會直接跳200公分並破大會紀錄，紀錄延續至今。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另一名網友則分享自己剛入學政大時，校方會要求學生填寫包括「個人興趣」基本資料，後來發現學校似乎是拿這作為宿舍分配依據，並舉例填寫「籃球」、「羽球」等運動項目，就很可能會被分配到高樓層宿舍，若兩人同時填寫「皮拉提斯」等較小眾的運動，則很有可能分配到同間宿舍。

該名網友還提及，當時秉持實驗精神，慫恿兩個竹中考到政大的學弟同時填寫「水上芭蕾」，兩人果真都被分配到頂樓的同間宿舍。而當時他跟室友同時寫了「睡覺」，相處下來也發現真的很合得來，縱使畢業將近十年，對方現在也已經在荷蘭長居，雙方仍還保持著緊密的聯絡，「看來這種分法還是有一定道理存在。」

對此，政大表示，宿舍分配是透過亂數系統進行，主要參考籤號與就寢時間，興趣僅作為輔助參考，希望一方面兼顧學生的作息與相處適應性，另一方面也讓大家有更多機會與不同科系的同學互動，拓展人際交流與學習視野。