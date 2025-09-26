比喻生理假是「撲面的帶血衛生棉」　政大師致歉：一時憤怒

▲政治大學講師針對貼文措辭致歉。（示意圖／政治大學）

文／CTWANT

國立政治大學兼任講師朱立熙25日在個人臉書發文直言，「接到的八封生理假來信，像是八張撲面而來的帶血衛生棉，感覺很噁心」，引發各界熱議。接著又發文稱，有人投機取巧以生理假矇混，非常誇張，並強調「貼文不會刪除」。而兩篇文章目前都已被刪除，經過校內學生會嚴厲譴責後，他於26日凌晨發出道歉文，稱對整起事件深感愧疚，未來需要面對的性平調查，絕不逃避。

朱立熙於25日引述曾讀過的一篇短篇小說，當中指「清道夫每天早上在公寓社區清理垃圾時，如果打開垃圾門蓋，第一眼就看到帶血的衛生棉，會覺得很晦氣，一整天都諸事不順。」

他接著發文寫道，每週三有同樣的上述感受，24日醒來看到八封女性不必附證明的「生理假」來信，並稱這就像是「八張撲面而來的衛生棉」，因此決定對半學期請三次生理假的人祭出「期中預警」。

他隨即再發一篇文解釋，他只是揚言要發出「期中預警」，但並未付諸實行，並稱過去因為上課缺席人數太多而開始每堂課點名，卻有人開始投機取巧，用生理假來矇混，「請上過課或正在上課的同學捫心自問，你是來混的，還是認真學習的？」最後強調貼文不會刪除。

貼文引發學生砲轟，政大學生會在臉書粉專發文強調，「拒絕月經污名，正視生理假權益」，生理假是《國立政治大學學生請假規則》所明訂，該師發文將學生依規定請假視為「投機取巧」之舉，甚至以「撲面而來的帶血衛生棉」、「感覺很噁心」等汙名化語言，將學生正當請假與污穢、厄運相連結。學生會已主動聯繫校方反映，目前校方已進入調查程序。

隨著輿論發酵，朱立熙於26日凌晨1時28分在臉書發出「公開鄭重道歉」聲明，他表示「9/25凌晨12時許，本人因9/24收到九封請假信，其中八封是『生理假』，一時憤怒之下，貼文的措辭明顯不當，引起讀者們的憤怒與撻伐。」

朱立熙指出，他本人對此深感歉疚，若未來需要面對性平調查，他絕不逃避，希望此事到此為止，無任感激。

