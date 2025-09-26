尋獲8人！花蓮堰塞湖溢流累計14死、14失聯　仍維持紅色警戒

▲花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，造成嚴重災情。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者莊智勝／花蓮報導

花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，造成下游災情慘重，原本中央統計，此次災情共造成14人死亡、22人失聯、86人受傷；昨(25日)晚間傳來好消息，尋獲8名失聯者，更新為14死、14失聯、86人受傷(其中花蓮堰塞湖54人)，總災情為633件，已處理359件，尚有274件處理中。

中央災害應變中心統計，目前已經救出685人，疏散撤離人數達5840人，目前衛生福利部收容安置共3處398人，另於馬太鞍教會、大進國小、太巴塱教會、阿陶莫文健站及東富活動中心等5處收容592人，總計收容安置990人。

針對堰塞湖溢流情形，林業保育署24日清晨至現場進行無人機空拍勘查堰塞湖，空拍畫面顯示溢流口壩頂已遭水流下切了80公尺、蓄水面積約50公頃、蓄水量已減少至2,300萬噸。目前評估堰塞湖湖水雖已縮減75%，剩餘水量約2,300萬噸，因量體變小，後續應不至於形成昨天這麼大的流量，惟現場壩體及周圍地質仍不穩定，且集水區上游持續降雨沖刷壩體，會有局部水量流出，因此仍然維持堰塞湖紅色警戒，籲請民眾確實配合政府指令避難，並切勿靠近馬太鞍溪河道。