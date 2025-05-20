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到五星級飯店吃火鍋！勤美洲際「采月鍋品」　搶攻頂奢市場

▲勤美洲際飯店,采月鍋品。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中首家國際五星級勤美洲際飯店瞄準高端市場，推出頂級鍋物「采月鍋品」，新菜單主打澎湖時令漁獲直送。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

台中首家國際五星級勤美洲際飯店瞄準高端市場，推出頂級鍋物「采月鍋品」，成為台中首家在五星級飯店內的火鍋餐廳。最新春日菜單出爐，以港式龍蝦濃湯、澎湖魚骨清湯為底，滿足饕客胃蕾，不過價格不斐，雙人套餐3880元起；另外，台中在地的屋馬集團配合大韓航空、澳門航空開設台中據點，消費者只要出示澳門航空或大韓航空之登機證或登機畫面，到屋馬集團旗下任一品牌門市消費，即可免費兌換人氣招牌食材。

▲勤美洲際飯店,采月鍋品。（圖／記者游瓊華攝）

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▲「春漁招牌海鮮饗宴」雙人套餐每套3800元起。（圖／記者游瓊華翻攝）

台中勤美洲際酒店旗下精緻鍋物餐廳「采月鍋品」，推出全新限定套餐「春漁招牌海鮮饗宴」，食材精選澎湖每日直送的時令魚獲，例如「青衣」等，搭配主廚歷時熬製的港式龍蝦濃湯、澎湖魚骨清湯等雙款湯頭等，展現主廚對火候與技法的極致講究，也勾勒出春日海味的多層次節奏。

「春漁招牌海鮮饗宴」雙人套餐，每套3800元起，除了主菜海鮮盛宴，套餐亦包含三選一前菜、主廚手打的澎湖海菜蝦漿，以及台農73紫心地瓜、奶油白菜、東昇南瓜等，十餘款當令在地山蔬，主食可擇台中在地栽種的191號米或日本讚岐烏龍麵，最後以晨露果香巴斯克蛋糕收尾，讓饕客吃完仍意猶未盡。

▲勤美洲際飯店,采月鍋品。（圖／記者游瓊華攝）

▲屋馬推出「登機證優惠方案」。（圖／品牌提供）

另外，隨著台中直飛國際航線日益豐富，屋馬餐飲集團積極響應台中市政府與澳門航空、大韓航空合作推動的「登機證優惠方案」，即日起凡出示澳門航空或大韓航空之登機證或登機畫面，到屋馬燒肉消費，就贈送市值420元的「韓風大盛豬梅花」；到金韓食消費，就送市值350元的「燒啤組合」（Cass啤酒 + 真露燒酒）；到涮屋馬消費，就送市值380元的「台灣在地雞松板」。

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關鍵字：

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