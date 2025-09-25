陪孩子走過低潮　台南教育局創意藥袋「永保安康」化身心靈處方

▲台南市教育局推出「永保安康要帶（藥袋）」，以創意方式守護學生秋冬心理健康。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

秋冬日照減少、氣溫下降，容易造成情緒低落，青少年面對課業、人際與自我認同的壓力，自我傷害風險也相對提高，台南市教育局學生輔導諮商中心大新豐區專業輔導人員結合在地特色，推出安心宣導工具「永保安康要帶（藥袋）」，象徵一份心靈處方箋，期盼陪伴孩子走過低潮時光。

市長黃偉哲表示，面對情緒困難時，沒有人需要獨自承受。「永保安康」代表著對平安與健康的期許，也是一份心靈的鼓勵──「永」遠相信黑夜終會迎來黎明；「保」持勇氣走過未知；「安」心依靠因為有人在乎；健「康」成長則提醒要愛自己也愛世界。

教育局長鄭新輝指出，孩子的情緒調適與成長同樣重要，藉由創意設計，讓輔導資源更貼近生活，也更溫柔被接受。有時，身體不適或行為異常都是求助訊號，教師與家長要主動傾聽、支持與關懷。

台南市學生輔導諮商中心主任陳怡潔補充，每個「要帶（藥袋）」內都有療癒金句，孩子可將它放在書包、鉛筆盒或抽屜裡，當壓力大或心情低落時，打開看看並深呼吸三次，想像自己正被溫暖擁抱。老師或家長也能與孩子一起抽金句，分享感受，增進彼此交流。

教育局表示，在這個季節交替、天氣轉涼之際，「永保安康要帶」不僅是學生口袋裡的安心物，也是一份情感橋樑。或許我們無法替彼此走過所有低谷，但只要有人願意伸出手，就能點亮黑暗中的一盞燈，讓平安與健康在校園與家庭的每個角落綻放。