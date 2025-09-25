當文化遇上科技！台南推AI共創課程　學生從故宮文物汲取靈感

▲台南市教育局推動AI共創課程，學生從故宮文物發想創作吊飾，展現跨域學習成果。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市教育局長期重視智慧科技融入教育，積極推動全市8所科技中心成為AI與數位學習的重要基地，114學年度以「AI共創」為核心，整合科技中心能量，推出生成式AI創作、AI簡報設計、機器人控制、媒體識讀與資安等主題課程，並結合課程研發、師資培訓與學生實作，展現台南科技教育的前瞻成果。

市長黃偉哲表示，台南是一座兼具文化底蘊與科技能量的城市，市府持續推動AI與科技教育，期望學生從小接觸新興科技，培養創新思維與問題解決能力。隨著生成式AI席捲全球，科技已成為社會與產業發展的重要力量，教育更需要走在前端，幫助孩子建立正確使用觀念與應用能力，市府將持續投入資源，打造多元學習環境，提升臺南孩子面向未來的競爭力。

教育局長鄭新輝指出，科技學習不只是操作工具，更在於透過探究與實作，培養邏輯思維與創意思考。臺南市整合8所科技中心推動AI主題課程，不僅符合課綱強調的跨域素養，也呼應社會對數位素養與創新應用的需求。教育局將強化課程研發與師資培訓，讓科技教育從課堂延伸至生活。

教育局補充，和順科技中心近年與國立故宮博物院合作推動「AI共創」課程，帶領學員從青銅器、青花瓷等典藏文物汲取靈感，透過生成式AI轉化為專屬設計，完成獨一無二的皮件吊飾，展現文化與科技融合的成果。本學年度各科技中心將陸續推出「AI工具解放教學創造力」、「與AI共創—神獸村的小皮匠」、「芒果磚機器人：PID循跡控制」、「micro:bit擺攤神器—夜市打靶機程式」、「AI互動光劍製作」、「Canva AI設計與熱轉印體驗」等課程，相關資訊可於「台南市科技教育資源網」查詢（https://techedu.tn.edu.tw/）。