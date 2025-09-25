　
社會 社會焦點 保障人權

中秋傳愛！更生人製作蛋黃酥　與清寒孤老分享幸福

▲▼更保台北分會舉辦中秋關懷活動作月餅。（圖／北檢提供）

▲更保台北分會舉辦中秋關懷活動，製作蛋黃酥分享給更生人。（圖／北檢提供）

記者劉昌松／台北報導

根據法務部統計，我國到2024年底因毒品案件在監受刑人高達2萬1千多人，占在監人數的40%，再犯率偏高，另外在2021年1到8月因公共危險入獄者中，62%有中重度酒精成癮，毒癮與酒癮問題成為重返社會的最大阻礙，戒治與就業成為他們復歸社會的關鍵，更生保護會台北分會25日舉辦中秋關懷活動，由學得一技之長的更生人製作蛋黃酥，分享給其他清寒、孤老的更生人。

臺灣更生保護會在全台設有32間安置處所，提供戒癮治療、心理輔導、技能訓練與家庭支持，協助更生人重拾生活信心。法務部與更保會也長期推動就業輔導，讓更生人習得一技之長，台北地檢署與更保台北分會在2025年開辦「中餐丙級證照班」，協助對中式烹飪有興趣的更生人學習餐飲專業，未來不論進入餐飲業或創業，都能走出屬於自己的路。

▲▼更保台北分會舉辦中秋關懷活動作月餅。（圖／北檢提供）

▲北檢檢察長王俊力(左起)、法務部政次徐錫祥、高檢檢察長張斗輝、更保台北分會主委林炳耀親手做蛋黃酥。（圖／北檢提供）

隨著中秋佳節到來，更保會臺北分會舉辦 「花好月圓 更生傳愛 分享幸福甜」中秋社區關懷活動，邀請考取中餐丙級證照、成功戒癮的更生人及家屬，一起製作 「更生傳愛蛋黃酥」，並將這份甜蜜送給清寒更生家庭、孤老與重病更生人。每一顆蛋黃酥，從麵皮、內餡到烘焙，都是更生朋友努力與感恩的象徵。曾經誤入歧途的他們，如今用雙手回饋社會，傳遞愛與希望，讓「愛的循環」不斷延續。

法務部政務次長徐錫祥、保護司視察歐惠婷、高檢署檢察長張斗輝（兼更保會董事長）、台北地檢署檢察長王俊力及更保會臺北分會主任委員林炳耀都到場，並親自參與製作，與更生朋友一同慶祝中秋。主辦單位期許，每一顆蛋黃酥都能傳遞溫暖，照亮更生人的未來，也讓社會看見他們的改變與努力。

09/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 2 4829 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

77萬YTR沒出戰《中文怪物》　她親揭原因：不符條件

機械科幻風RougeLite《Morbid Metal》東京電玩展試玩心得

台大醫療團攜手雲林消防局遠赴索馬利蘭　副院長江文莒手記「319救命專線」荒野勳章

閱之海筆記／關東軍大進擊：前進滿蒙！

恩利得獎..伊能靜蹲台下狂拍　謝爸媽「一出生就聽〈情非得已〉」

更生更保蛋黃酥

